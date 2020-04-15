著系服外出引側目！他好奇：畢業後還會穿嗎　多數人曝「共同使用時機」

▲PTT網友好奇發問：畢業後還會穿系服嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

學生時代大家為了在重要時刻展現團結和班級特色，通常會自行設計班服或是系服來穿。然而，畢竟出社會後再穿上，可能會和身分外表產生違和感，有網友就好奇，一旦畢業之後，系服是否還會保有當初的價值和意義？

「畢業後系服還會穿嗎？」一名網友在PTT女板發文，他表示自己晚上穿系上同學一起做的衣服去倒垃圾，每個經過他的人都不自覺地看了一眼。雖然他並沒有覺得不舒服，但對此也開始思考，畢業之後「系服是否還有價值呢？」

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貼文一出，不少鄉民無所謂地表示「本來就沒在穿」，「我連在學都沒在穿了」、「醜爆，被逼著買之後就丟掉了」、「我連拿都沒拿過」、「畢業馬上丟，衣服很多不用執著」、「搬家時順便丟了」、「看設計吧」。

▲大多數鄉民表示，畢業之後只有在睡覺時才會用到系服 。（圖／翻攝自PTT）

留言之中，大多數的網友則指出「睡覺時才穿」，或是打掃、刷油漆時不想弄髒其他衣服時才會拿出來，「大掃除時會穿，搭配高中運動褲」、「當睡衣居多」、「穿到破啊.....很厚很吸汗」、「當睡衣好讚」、「系外套給寵物用」、「自己染頭髮時候會穿，被染色得亂七八糟了」。

此外，仍有少數念舊網友認為雖然不會穿，但還是可以留著當作紀念，甚至有人稱，他畢業後的第一份工作有2位同校同系的同期同事，他們在員工旅遊時就約好要一起穿系服，雖然有點羞恥，不過仔細想想仍覺得是個很特別的回憶。

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