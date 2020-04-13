華為公開信：正與英國四大電信合作　無端指控擾亂5G建設

▲華為發表公開信，對疫期下的中英關係，是否影響公司在海外推動5G等業務做出回應。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

面對新冠病毒肺炎疫情嚴峻，近日中、英兩國關係如何重塑引發討論，更有可能影響華為在英國推動5G。對此，華為於13日發表公開信強調，自疫情以來，華為一直與英國四大電信公司合作，保證網路正常運行。「針對某些英國政客對華為參與5G網路建設的無端批評，令英國蒙受損失。」

據中國官媒央視報導，華為公司是在當地時間13日，於英國發表這封公開信，提及新冠肺炎疫情讓民眾生活方式發生改變，給英國電信系統帶來了巨大的壓力。

▲英國媒體指出首相強生（Boris Johnson）當局，不滿中國在疫情防控上的處置。（圖／路透）

由於自疫情在英國暴發以來，數據網路使用量成長了50%以上。華為高級副總裁張建崗說，公司正與英國四大電信公司合作，還建立了三個新倉庫，在英國重新分配關鍵備件，以確保供應的連續性，幫助英國度過這個困難時期。

對於華為是否繼續在英國參與5G建設，以及英國部分政客的抨擊，他強調，這些毫無證據的指責將擾亂其參與5G網路建設，令英國蒙受損失。

據了解，日前英國《週日郵報》曾報導稱，英國首相強森所領導的政府，非常不滿中國對新冠肺炎疫情的處理方式，將重新檢討雙方關係，包括不再允許國電信巨擘華為（Huawei）開發英國5G網路。

《衛報》也引述英國情報界訊息指，在重新審視和中國當局的關係時，尤其在數位技術的合作上，必須確保未來的6G、7G有更多樣化的供應商，或是採取更嚴格的控管。

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