手機資費夠划算嗎？專家免費「帳單健診」換約兼換家電／手機　一次搞定省荷包

▲手機資費百百種，讓不少人比價比到「霧煞煞」，震旦通訊推出免費「帳單健診」服務，能解決民眾各種疑難雜症。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

前兩年電信業的499之亂令人記憶猶新，許多民眾搶辦便宜資費，但後續卻出現網速爭議；一場大亂鬥之後，還是有許多民眾不知道什麼樣的資費適合自己。每個月資費破千好貴，該換哪種方案？合約到期想換約，要攜碼還是重辦門號才划算？近期5G話題夯，要換手機嗎？資費太多種好複雜，光是要比價就頭痛……關於這些提問，專家來解答！有網友分享，到「震旦通訊」體驗「帳單健診」服務，得到了合適又划算的資費建議，更棒的是，全程免費。

現代人生活離不開手機，且手機合約通常一簽就是24個月或30個月，每個月費用加起來其實也是一筆開銷。針對資費問題，民眾習慣詢問原電信公司，震旦通訊世貿旗艦店店長張修維則有不同看法，他推薦民眾到震旦通訊門市做「帳單健診」， 一次比較中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星共5家的費用，各種優惠不漏勾。門市人員會依消費者近3個月的月租費、通話量、網路使用量，來評估目前的月租費並提供最優惠的資費建議，就連未來的5G應用，也能給消費者最新資訊參考。有網友體驗後分享，本來以為自己每個月699吃到飽已經夠划算，沒想到帳單健診發現其他家電信月租更便宜，同樣有送市話和網外通話費，算一算換約可省下3,000元，立刻為荷包止血，而且免費帳單健診後還會獲得小禮物，讓他都想把家人都帶來一起健診了！

▲專業門市人員會依據消費者的月租費、通話量以及網路用量等使用習慣，找出最適合的電信公司資費方案。

除了評估月租費，幫消費者找到適合的方案之外，若顧客想當場換約，張修維店長說，震旦通訊能代替顧客和原電信商溝通解約，並辦理新合約，消費者不必親自奔走，而且不收取代辦手續費，就連違約金也能視情況申請補助，為的就是讓消費者換約更輕鬆、更省錢。有些人換約也想換手機，震旦通訊提供搭配手機的門號優惠方案；還沒打算換手機的人同樣有好康，能以免費或優惠價選購其他3C家電商品。震旦通訊為SHARP夏普直營通路，近來被許多網紅、部落客大推的SHARP車用自動除菌離子產生器就有專案價。另外，網路好評能夠滅蚊又滅PM2.5的「蚊取空氣清淨機」，下手現省2000元。張修維店長分享，也有不少愛美的女生選擇換購美容家電，像是搭載自動除菌離子技術的SHARP正負離子按摩器尤其熱銷。

▲喜歡SHARP夏普家電的人，能直接在震旦通訊選購全系列家電。

全民防疫期間，震旦通訊全台門市皆提供酒精消毒，並啟動SHARP空氣清淨機過濾空氣，讓消費者安心享受服務。不光如此，震旦通訊更貼心推出「震旦生活3C」APP，門市銷售的各種3C產品，網路上都買得到，像是手機、耳機、充電器等，以及3C周邊小物例如手機殼；另可選購除濕機、空氣清淨機或電視等夏普全家電，生活3C用品一應俱全，讓民眾只要在家滑滑手機、一指下單，想要的商品就宅配到府，不出門更安心。現在下載APP還送購物金100元，註冊成為震旦生活3C會員，再給購物金100元，成為會員後能享有生日禮最高送購物金1000元、紅利點數等專屬8大優惠。

▲防疫時期上網購物更安心。震旦通訊推出「震旦生活3C」APP，日常所需的生活3C用品上網就買得到。

有了專業又懂3C的好鄰居，科技門外漢從此不必煩惱，把複雜傷腦筋的手機資費問題交給專業的厝邊，幫忙解決3C大小問題，荷包更精省、生活更精神。