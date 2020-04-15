　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

手機資費夠划算嗎？專家免費「帳單健診」換約兼換家電／手機　一次搞定省荷包

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼震旦通訊行人物採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲手機資費百百種，讓不少人比價比到「霧煞煞」，震旦通訊推出免費「帳單健診」服務，能解決民眾各種疑難雜症。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

前兩年電信業的499之亂令人記憶猶新，許多民眾搶辦便宜資費，但後續卻出現網速爭議；一場大亂鬥之後，還是有許多民眾不知道什麼樣的資費適合自己。每個月資費破千好貴，該換哪種方案？合約到期想換約，要攜碼還是重辦門號才划算？近期5G話題夯，要換手機嗎？資費太多種好複雜，光是要比價就頭痛……關於這些提問，專家來解答！有網友分享，到「震旦通訊」體驗「帳單健診」服務，得到了合適又划算的資費建議，更棒的是，全程免費。

現代人生活離不開手機，且手機合約通常一簽就是24個月或30個月，每個月費用加起來其實也是一筆開銷。針對資費問題，民眾習慣詢問原電信公司，震旦通訊世貿旗艦店店長張修維則有不同看法，他推薦民眾到震旦通訊門市做「帳單健診」， 一次比較中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星共5家的費用，各種優惠不漏勾。門市人員會依消費者近3個月的月租費、通話量、網路使用量，來評估目前的月租費並提供最優惠的資費建議，就連未來的5G應用，也能給消費者最新資訊參考。有網友體驗後分享，本來以為自己每個月699吃到飽已經夠划算，沒想到帳單健診發現其他家電信月租更便宜，同樣有送市話和網外通話費，算一算換約可省下3,000元，立刻為荷包止血，而且免費帳單健診後還會獲得小禮物，讓他都想把家人都帶來一起健診了！

▲▼震旦通訊行人物採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲專業門市人員會依據消費者的月租費、通話量以及網路用量等使用習慣，找出最適合的電信公司資費方案。

除了評估月租費，幫消費者找到適合的方案之外，若顧客想當場換約，張修維店長說，震旦通訊能代替顧客和原電信商溝通解約，並辦理新合約，消費者不必親自奔走，而且不收取代辦手續費，就連違約金也能視情況申請補助，為的就是讓消費者換約更輕鬆、更省錢。有些人換約也想換手機，震旦通訊提供搭配手機的門號優惠方案；還沒打算換手機的人同樣有好康，能以免費或優惠價選購其他3C家電商品。震旦通訊為SHARP夏普直營通路，近來被許多網紅、部落客大推的SHARP車用自動除菌離子產生器就有專案價。另外，網路好評能夠滅蚊又滅PM2.5的「蚊取空氣清淨機」，下手現省2000元。張修維店長分享，也有不少愛美的女生選擇換購美容家電，像是搭載自動除菌離子技術的SHARP正負離子按摩器尤其熱銷。

▲▼震旦通訊行人物採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲喜歡SHARP夏普家電的人，能直接在震旦通訊選購全系列家電。

全民防疫期間，震旦通訊全台門市皆提供酒精消毒，並啟動SHARP空氣清淨機過濾空氣，讓消費者安心享受服務。不光如此，震旦通訊更貼心推出「震旦生活3C」APP，門市銷售的各種3C產品，網路上都買得到，像是手機、耳機、充電器等，以及3C周邊小物例如手機殼；另可選購除濕機、空氣清淨機或電視等夏普全家電，生活3C用品一應俱全，讓民眾只要在家滑滑手機、一指下單，想要的商品就宅配到府，不出門更安心。現在下載APP還送購物金100元，註冊成為震旦生活3C會員，再給購物金100元，成為會員後能享有生日禮最高送購物金1000元、紅利點數等專屬8大優惠。

▲▼震旦通訊行人物採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲防疫時期上網購物更安心。震旦通訊推出「震旦生活3C」APP，日常所需的生活3C用品上網就買得到。

有了專業又懂3C的好鄰居，科技門外漢從此不必煩惱，把複雜傷腦筋的手機資費問題交給專業的厝邊，幫忙解決3C大小問題，荷包更精省、生活更精神。

ET快訊
旅美30年夫妻一天隔離檢驗費曝光！衛福部揭政府全買單主因
川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！她服了：不管怎樣都贏…譚
旅台非裔女打臉譚德塞「台人把最好的給我」　激動吐心聲7分鐘影
要譚德塞下台？川普：我知道他有點問題，正在調查
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台灣夏普擬提高持股　納震旦電信為子公司

通路再爆囤貨潮！小姐姐人手一籃「神級液體衛生棉」黑洞吸收力狂吸鐵粉結帳

內湖美麗華母親節滿5千送8百　大葉高島屋服飾特價4折起

台酒麵攤又逼瘋人！三杯雞乾麵新上市　酒香+蔥花爆量拌出熱炒經典美味

手機資費夠划算嗎？專家免費「帳單健診」換約兼換家電／手機　一次搞定省荷包

【廣編】全球No.1貓點心登台　快樂宅貓養成必備好物

鼎泰豐御用麵粉品牌　用鑽石級麵粉栽培人才下半年再推冠軍麵包

比漾廣場母親節拚搶客　滿2020元送220回饋新北最高

鼓勵學童多運動　維他露基金會贈千箱運動飲料至全國育幼院

免出門了！全家APP直接幫繳「卡費、停車費、電信費」　最慢4月底前上線

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

通路再爆囤貨潮！小姐姐人手一籃「神級液體衛生棉」黑洞吸收力狂吸鐵粉結帳

內湖美麗華母親節滿5千送8百　大葉高島屋服飾特價4折起

台酒麵攤又逼瘋人！三杯雞乾麵新上市　酒香+蔥花爆量拌出熱炒經典美味

手機資費夠划算嗎？專家免費「帳單健診」換約兼換家電／手機　一次搞定省荷包

【廣編】全球No.1貓點心登台　快樂宅貓養成必備好物

鼎泰豐御用麵粉品牌　用鑽石級麵粉栽培人才下半年再推冠軍麵包

比漾廣場母親節拚搶客　滿2020元送220回饋新北最高

鼓勵學童多運動　維他露基金會贈千箱運動飲料至全國育幼院

免出門了！全家APP直接幫繳「卡費、停車費、電信費」　最慢4月底前上線

母親節搶購小黑瓶、愛馬仕免排隊！草莓網美妝爆款超殺價　滿3,999再送520元

快遞員深夜2點暴斃收件人門外！韓人防疫期窩在家網購...司機過勞死

巴西單日204死創新高！2州長「錄影片」證實確診：病毒不會網開一面

抑制跨物種傳播！　中興大學用「毒核殼蛋白」開發新冠肺炎藥物

希澈長太美「一出道被當同性戀」　放棄澄清原因超暖...網讚：很好的人

陸玻璃大王曹德旺：疫情後全球產業鏈「去中國化」

Alice+Olivia設計娃娃口罩超暖心！Zegna 西裝線改產28萬件醫療服

球賽前突接電話「來見爺爺最後一面」　巴巴烙棄賽趕醫院：我擺臭臉哭不出來

傳高雄警局因罷韓凍結人事　鄭照新：政治運動團體可能不在乎這些

黃珊珊累倒請假三天　柯文哲：太辛苦了休息一下

縱火釀母死姊重傷　逆子否認殺人：被姊拿椅敲頭才潑汽油嚇阻

消費熱門新聞

台酒麵攤超逼人！三杯雞乾麵上市

鼎泰豐御用麵粉品牌　下半年再推冠軍麵包

人手一籃「神級液體衛生棉」！通路再爆囤貨潮

小7泰國香濃椰奶冰、泰奶冰上市

震旦通訊免費帳單健診　幫省荷包

「Four Barrel Coffee」快閃台灣

全球No.1貓點心　正式引進台灣

內湖、天母百貨母親節滿5千送8百

比漾廣場滿2020元送220回饋最高

許光漢代言茶尋味新品贅沢煎茶

誠品進軍桃園青埔開2千坪大店

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

4月底上線！「停車費、電信費」全家APP幫繳

母親節搶購小黑瓶、愛馬仕免排隊

更多熱門

相關新聞

失眠好痛苦　醫師推9招找回一夜好眠

失眠好痛苦　醫師推9招找回一夜好眠

現代人壓力大，失眠問題愈來愈普遍，尤其新冠肺炎疫情持續升溫，許多民眾更是受疫情新聞報導而影響心情，因為種種的擔憂與不安導致難以入眠，醫師表示，暫時性失眠者，可透過運動、生活習慣的調整而改善，但失眠如果成為持續症狀，就要考慮是否為身心方面的問題，建議民眾尋求醫療上的專業建議。

LG改以特色命名！　天鵝絨機「LG Velvet」傳於5月問世

LG改以特色命名！　天鵝絨機「LG Velvet」傳於5月問世

延長電池續航力！　避免電池壽命衰退的4大關鍵

延長電池續航力！　避免電池壽命衰退的4大關鍵

手機狂傳啾啾聲　歐告90度歪頭殺

手機狂傳啾啾聲　歐告90度歪頭殺

LG 新機超心機！　官方僅透露「雨滴」相機與簡約時尚設計

LG 新機超心機！　官方僅透露「雨滴」相機與簡約時尚設計

關鍵字：

震旦通訊帳單健診夏普手機3C家電

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

美議員出招！要譚德塞「解釋WHO、中共關係」

方志友曖昧小鮮肉「行車紀錄器親暱對話」外洩！

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面