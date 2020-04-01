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OnePlus 8系列搭載Snapdragon 865　劍指Galaxy S20旗艦機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲OnePlus 8。（圖／phoneArena）

▲OnePlus 8公佈關鍵規格。（圖／phoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

繼昨（31）日 OnePlus 在官方推特上公開發佈旗艦產品系列消息之後，今（1）日官方又確認 OnePlus 8 和 OnePlus 8 Pro 的關鍵規格。執行長 Pete Lau 透過 OnePlus 官方論壇重申，OnePlus 致力於手機上提供快速且流暢的用戶體驗。

搭載高通Snapdragon 865

OnePlus 推出120Hz螢幕更新率技術，傳應僅限於Pro型號，加上改善的螢幕，OnePlus 8 將成為該公司迄今為止最強大的手機。

為了不讓Galaxy S20 Ultra 和 LG V60 ThinQ專美於前，8系列也搭載高通Snapdragon 865，相較7系列的Snapdragon 855，CPU、GPU效能與能源效率都提高了25％。

此外，OnePlus 表示錄製影片所消耗的能源減少16％，影像噪音像素處理能力提高了40％，Snapdragon 865的AI智能也是先前的兩倍。

▲OnePlus 8。（圖／phoneArena）

▲OnePlus 8系列手機。（圖／phoneArena）

UFS 3.0和LPDDR5 RAM晶片

OnePlus 8 系列選擇速度更快的LPDDR5 RAM晶片，相較上一代的耗能降低45％，每秒可傳輸高達51.2GB的數據；此外，新系列使用UFS 3.0技術，讀取和寫入速度會提高到1,700MB／s，可以更流暢地打開應用程式以及編輯影像或照片。

基於建立「Turbo Write」和「Host Performance Booster」兩種新技術，前者將ROM儲存上部用作高速讀／寫間隔，每次讀／寫都會進入高速緩衝區，再進行下一個數據傳輸指令；而後者可在長期使用後，進一步提高隨機讀取的性能。

Coming Soon：軟體優化和5G

OnePlus 目前尚未確認新系列的其他規格，但不斷重申它們持續專注於「軟體優化」，並透過添加對客戶重要的功能來最佳化硬體性能。

OnePlus 8 系列的另一把推力將是5G網路，也是Snapdragon 865的標配。公司高階主管們表示，確定新系列手機都會配備5G。


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