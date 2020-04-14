Sony將推小尺寸Xperia 5 II　不到6吋有望成最小5G手機

▲新的 Xperia 5 II 和已發表的 Xperia 1 II 一樣，保持 21：9 比例螢幕設計。圖為Sony Xperia 1。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

大螢幕手機已經成現在市場主流，小手機越來越罕見，根據科技網站《GSMArena》報導，Sony 似乎有意進攻小型手機市場，推出新一代 Xperia 5 II，螢幕從 6.1 吋下調到 6 吋以下，由於目前 5G 基準考慮天線設計多半大於 6 吋以上，因此若傳聞屬實，Sony有望讓 Xperia 5 II 成為螢幕最小的 5G 手機。

據悉，新的 Xperia 5 II 螢幕尺寸在 5.6 吋 ~ 5.8 吋之間，同時和已發表的 Xperia 1 II 一樣，保持 21：9 比例螢幕設計。如果搭配與 Xperia 1II 同級的 Snapdragon 865 ，考慮 5G 天線、電池等條件，整體設計難度不小。

此外，先前有傳聞 Sony 有意推出一款搭載 Snapdragon 765G 的小尺寸機種，代號為 Xperia 9 ，考慮到 Snapdragon 765G 較 Xperia 1 II 的 Snapdragon 865 更容易設計小尺寸手機，所以可推測 Xperia 9 與 Xperia 5 II 是同件事情。

另外，Xperia 5 II 將會額外支援 mmWave 毫米波，5G 規格比 Xperia 1 II 來得好。但究竟新款手機會採用哪款晶片還無法得知確定，但不能排除 Sony 另外開闢不同的產品線作為中高階 5G 手機的名稱。