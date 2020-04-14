　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Sony將推小尺寸Xperia 5 II　不到6吋有望成最小5G手機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Sony Xperia 1。（圖／記者邱倢芯攝）

▲新的 Xperia 5 II 和已發表的 Xperia 1 II 一樣，保持 21：9 比例螢幕設計。圖為Sony Xperia 1。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

大螢幕手機已經成現在市場主流，小手機越來越罕見，根據科技網站《GSMArena》報導，Sony 似乎有意進攻小型手機市場，推出新一代 Xperia 5 II，螢幕從 6.1 吋下調到 6 吋以下，由於目前 5G 基準考慮天線設計多半大於 6 吋以上，因此若傳聞屬實，Sony有望讓 Xperia 5 II 成為螢幕最小的 5G 手機。

據悉，新的 Xperia 5 II 螢幕尺寸在 5.6 吋 ~ 5.8 吋之間，同時和已發表的 Xperia 1 II 一樣，保持 21：9 比例螢幕設計。如果搭配與 Xperia 1II 同級的 Snapdragon 865 ，考慮 5G 天線、電池等條件，整體設計難度不小。

此外，先前有傳聞 Sony 有意推出一款搭載 Snapdragon 765G 的小尺寸機種，代號為 Xperia 9 ，考慮到 Snapdragon 765G 較 Xperia 1 II 的 Snapdragon 865 更容易設計小尺寸手機，所以可推測 Xperia 9 與 Xperia 5 II 是同件事情。

另外，Xperia 5 II 將會額外支援 mmWave 毫米波，5G 規格比 Xperia 1 II 來得好。但究竟新款手機會採用哪款晶片還無法得知確定，但不能排除 Sony 另外開闢不同的產品線作為中高階 5G 手機的名稱。

ET快訊
新iPhone最快明天上市！售價1.2萬起有三種顏色
明起「4-8歲小童」立體口罩全面網購　
快訊／今日0確診！　37天來首見無新增
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Sony將推小尺寸Xperia 5 II　不到6吋有望成最小5G手機

Powerbeats藍牙運動耳機4/15開賣　售價4,790元帶給運動愛好者全新感受

新iPhone超香價1.2萬起　推特爆料達人曝新機發表日

越南三星顯示器工廠員工確診！　當局下令關閉廠房

「經典」回歸！彭博：新iPhone Pro將採直角邊框設計　平價HomePod有機會亮相

就在今夜？ 3C達人：新iPhone發佈機率40%

「疫情追蹤系統」須附檢測報告作驗證！　Apple與Google攜手防疫

全球PC出貨量Q1年減10-12%　顧能：美國出貨量比去年同期小幅增加

薄如名片的希捷One Touch SSD開箱　提升在家上班效率的新幫手

別用酒精消毒Switch！任天堂警告恐使機身褪色、變形

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

女友比詐騙集團恐怖、人生像公車？ 男童流利台語演小短劇＋背誦易經

丫頭真的要結婚啦！！　男友驚喜求婚…掏出「家傳手銬」套牢她

自己的家自己造！趁沒人咬破沙發 柴瞇眼饋頭裝睡...爸崩潰：你個X蛋

Sony將推小尺寸Xperia 5 II　不到6吋有望成最小5G手機

Powerbeats藍牙運動耳機4/15開賣　售價4,790元帶給運動愛好者全新感受

新iPhone超香價1.2萬起　推特爆料達人曝新機發表日

越南三星顯示器工廠員工確診！　當局下令關閉廠房

「經典」回歸！彭博：新iPhone Pro將採直角邊框設計　平價HomePod有機會亮相

就在今夜？ 3C達人：新iPhone發佈機率40%

「疫情追蹤系統」須附檢測報告作驗證！　Apple與Google攜手防疫

全球PC出貨量Q1年減10-12%　顧能：美國出貨量比去年同期小幅增加

薄如名片的希捷One Touch SSD開箱　提升在家上班效率的新幫手

別用酒精消毒Switch！任天堂警告恐使機身褪色、變形

韓職有望5月開季　前斗山熊洋投反批美國態度消極

SBL／季後挑戰賽開打　許晉哲：優勢、壓力都在裕隆

通緝犯拒捕開車撞警！副所長腳遭輾壓…警開槍打中手臂

被問「防疫中心」未來規劃　陳時中「秒cue周志浩」：這是署長多年的心願！

女歌手遇疫情活動全被砍　網訂雞排...門一開竟是她親自外送！

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！　「往後要更辛苦你囉」緊貼告白2年南韓男友

救命錢一次發！觀光局花90億　啟動紓困2.0「救16萬觀光人員」

子宮頸閉鎖不全　是第二孕期早產最常見原因

姨婆要買「條狀白醋」他超問號　真面目曝光驚呆：長知識

日職／羅德15日起停用球場　終止自主訓練網友反應不一

拚防疫她卻不打烊！陸女擁E乳　2天狂接客17次「全程不戴罩」

3C家電熱門新聞

「經典」回歸！彭博：新iPhone Pro將採直角邊框設計

新iPhone超香價1.2萬起

就在今夜？ 3C達人：新iPhone發佈機率40%

4款新iPhone規格、售價曝光

薄如名片的希捷One Touch SSD開箱

越南三星顯示器工廠員工確診！　當局下令關閉廠房

Gboard鍵盤突鑲「Google」字樣　用戶超反感

蘋果經銷商祭防疫學習優惠

YouTube網頁版更新！　觸控操作更容易

別用酒精消毒Switch！任天堂警告恐使機身褪色、變形

台灣之星推「超殺99元上網吃到飽」　搭配手機599元起「免費升級5G」

獨／華為P40 Pro深海藍初體驗

台OTT平台合法正版也能免費追劇

「疫情追蹤系統」須附檢測報告作驗證！　Apple與Google攜手防疫

更多熱門

相關新聞

華為：無端指控擾亂在英5G建設

華為：無端指控擾亂在英5G建設

面對新冠病毒肺炎疫情嚴峻，近日中、英兩國關係如何重塑引發討論，更有可能影響華為在英國推動5G。對此，華為於13日發表公開信強調，自疫情以來，華為一直與英國四大電信公司合作，保證網路正常運行。「針對某些英國政客對華為參與5G網路建設的無端批評，令英國蒙受損失。」

英情報界：疫情後重審與中國關係

英情報界：疫情後重審與中國關係

瞄準Z世代娛樂消費市場 SONY4億美元戰略投資Bilibili

瞄準Z世代娛樂消費市場 SONY4億美元戰略投資Bilibili

Sony WH-CH710N登台

Sony WH-CH710N登台

搶攻高端手機市場！　OnePlus 8 系列曝價格

搶攻高端手機市場！　OnePlus 8 系列曝價格

關鍵字：

Xperia 5 II5GSony

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

白冰冰7年做16次試管「卵巢整個乾掉」！她崩潰痛哭

KID「親密舉動」惹火何妤玟老公！　她衣服被撕爛

一隻阿圓狂發限動「爆傑米鹿不結婚原因」

蘇貞昌要求拿掉標誌　華航回應了

范瑋琪神隱3月「沒人能告訴我是誰」

AV女優初夜打野戰「跪到好痛」

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

52歲包小松長跑14年婚了！娶回小13歲美女主播

國道3車禍　1人噴飛慘死路邊

歧視？旅台非裔沉默點頭…下句讓網哭了

更多

最夯影音

更多
驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死
周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面