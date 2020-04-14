WHO公布「最新防疫建議」全自打臉2個月前消息　新冠肺炎致命率是H1N1的10倍

▲WHO公布第二波抗疫戰略建議。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情尚未趨緩，世界衛生組織（WHO）13日在公布最新的建議以及消息佈達，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，「新冠肺炎正在迅速擴散，致死率是2009年H1N1的10倍，而且在人群密集之處更容易傳播，疫情的減緩速度相對之下慢很多。」

根據WHO公布的最新消息指出，新冠病毒與2009年的H1N1相比，致命率更高，且一定要有疫苗的出現才有辦法全面阻斷傳播。譚德塞表示，目前全球已經超過200萬人感染，有部分國家的病例是翻倍增長，如果各國致力於「提早發現、採檢、隔離，並且照顧每個病患、追蹤接觸者」或許就有可能抑制擴散的可能。

此外，之前疫情達到高峰的國家，如今已經轉為趨緩，開始計畫放寬限制，譚德塞也強調，這些限制必須慢慢、且在有配套措施的情況下解除，千萬不得一次性全面解除。WHO也發表最新的防疫戰略，並建議各國在取消限制時，應符合6個標準，包括：疫情得到控制、衛生系統具有發現、檢測、隔離、治療每個病例或追蹤的條件；衛生設施、養老院的擴散風險已經降到最低、工作場所、學校都有預防措施；可以控制移入性的風險；社區充分教育，且能適應新規範。

最後，譚德塞也警告疫情攸關全球，因此二度爆發的風險還是存在，且目前疫情減緩的速度是相當緩慢的。在此次危機中，嚴重影響社會每一個人，國際開發法機構（IDLO）總幹事貝格爾（Jan Beagle）表示，在有效的法律框架下，政府在執行緊急令保護人民的同時，也要尊重公民、政治、經濟、社會的權利，行動自由受到限制、物資缺乏的情況下，焦慮跟歧視會跟著出現造成社會裂痕。