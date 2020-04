WHO公布「最新防疫建議」全自打臉2個月前消息　新冠肺炎致命率是H1N1的10倍

▲WHO公布第二波抗疫戰略建議。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

新冠肺炎疫情尚未趨緩,世界衛生組織(WHO)13日在公布最新的建議以及消息佈達,秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示,「新冠肺炎正在迅速擴散,致死率是2009年H1N1的10倍,而且在人群密集之處更容易傳播,疫情的減緩速度相對之下慢很多。」

根據WHO公布的最新消息指出,新冠病毒與2009年的H1N1相比,致命率更高,且一定要有疫苗的出現才有辦法全面阻斷傳播。譚德塞表示,目前全球已經超過200萬人感染,有部分國家的病例是翻倍增長,如果各國致力於「提早發現、採檢、隔離,並且照顧每個病患、追蹤接觸者」或許就有可能抑制擴散的可能。

此外,之前疫情達到高峰的國家,如今已經轉為趨緩,開始計畫放寬限制,譚德塞也強調,這些限制必須慢慢、且在有配套措施的情況下解除,千萬不得一次性全面解除。WHO也發表最新的防疫戰略,並建議各國在取消限制時,應符合6個標準,包括:疫情得到控制、衛生系統具有發現、檢測、隔離、治療每個病例或追蹤的條件;衛生設施、養老院的擴散風險已經降到最低、工作場所、學校都有預防措施;可以控制移入性的風險;社區充分教育,且能適應新規範。

最後,譚德塞也警告疫情攸關全球,因此二度爆發的風險還是存在,且目前疫情減緩的速度是相當緩慢的。在此次危機中,嚴重影響社會每一個人,國際開發法機構(IDLO)總幹事貝格爾(Jan Beagle)表示,在有效的法律框架下,政府在執行緊急令保護人民的同時,也要尊重公民、政治、經濟、社會的權利,行動自由受到限制、物資缺乏的情況下,焦慮跟歧視會跟著出現造成社會裂痕。

