Dappei／女孩穿搭煩惱終極解析來了！矮個、腿短一次通通解決

文字。 圖片／Dappei

Dappei的中心主旨就是以親民的穿搭方式解決大家的疑難雜症，粉絲專頁的留言或私訊我們都非常認真的閱讀，發現每個人真的都有各自的煩惱，於是我們在IG上以Q＆A限時動態開放諮詢，沒問還好，一問不得了，蜂擁而至的問題讓搭編回覆到大半夜才洗澡，也決定將這些Q＆A整理起來提供更多人參考，快來看看你是不是也有一樣的穿搭煩惱吧！

Q：根本不會穿搭

A：別擔心，這是很多穿搭新手會遇到的問題，第一步「了解自己的身形的優、缺點」是重要的，然後做功課了解那些單品是你的蜜糖跟毒藥，知道如何隱惡揚善，買衣服時才知道如何避開地雷下手，然後再摸索個人風格。穿搭跟分手一樣是需要練習的，Dappei有許多教學如何開拓自己穿搭之路的文章，如果沒有頭緒不妨試著照做，Dappei會陪著你們在穿搭之路努力向前的！

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Q：是不是一定要名牌才算穿搭？

A：絕對不是！Dappei有很多同事都很懂穿，但他們的衣服都是平價品牌，甚至夜市路邊攤也被搭出好看的風格，重點不是價格高低或名牌，而是懂得如何挑選適合自己的，以及善用它們。Dappei介紹過滿多位Instagramer都是用你我常買的Uniqlo、GU、H&M、ZARA等做日常穿搭，不妨參考看看。

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Q：夏天的衣服穿起來都好無聊

A：夏天穿搭確實比較難做變化，因此腰帶、帽子、飾品等配件是關鍵。利用顏色變化或是特殊剪裁來吸睛也是不錯的方法。

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Q：試過很多不同風格穿搭，但不知道哪個才適合自己

A：那就穿自己覺得最自在、最有自信的！穿搭很重要的目的之一就是讓自己充滿自信，當在那個風格中覺得自在又自信，那就是最適合自己的穿搭。

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Q：臀部偏寬好困擾

A：這應該是不論男女所有上班族的困擾，不過搭編覺得寬臀是相對好用穿搭修飾的煩惱，褲款要慎選，Dappei一堆教學文就不囉嗦了，快看看吧！

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Q：太胖、沒錢

A：首先是胖的部分，如果瘦不下來或是可以接受自己的身形，其實肉肉女真的也可以穿得很有型，而且有很多穿搭技巧來顯瘦，穿搭術已經備妥。至於沒錢的部分，搭編不了解妳的經濟狀況，但如同前文所說的，平價衣也能搭得很好看，二手衣也能挖到寶，只要願意多練習一定跟背科一樣有被有分，當然，如果連生存都有問題，那就先解決生計，再來想穿搭。

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Q：覺得衣服版型都差不多，很容易混搭成差不多類型，除了設計師品牌才會有不一樣的剪裁

A：這個搭編個人滿認同的，市面上因為迎合大眾口味，所以款式都很類似，真的要多多挖掘小眾品牌，或是以不同風格混搭跟層次取勝，配件也滿重要的，另外搭編推薦去古著跟爸媽爺奶衣櫃挖好物。

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Q：太矮了怎麼穿衣服

A：Dappei的矮個文章超受歡迎的，其實矮個比例對了一切就對了！

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Q：168穿寬褲一直被朋友說腿短

A：高腰穿起來，腰線抓出來，我不相信還有人嫌你短腿！

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Dappei 結語：

真的很喜歡跟搭黨聊天交流，好像交到很多朋友一樣，而且可以知道大家的煩惱跟看法，以後Dappei寫文章或是做企畫也更能夠幫助大家，所以以後還有Q＆A的話，希望大加別害羞盡情留言，也希望這篇文章可以讓大家知道穿搭之路上你們不孤單！

文字編輯：Sofie

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