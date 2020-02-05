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吵要抽菸被拒…大鬧護理之家遭上銬+綁腳！他為掙脫燒棉繩　卻引大火燒死自己

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▲▼示意圖,夫妻吵架,成人,憤怒,爭論,男人,爭吵,問題,關係,女（圖／123RF）

▲▼示意圖,夫妻吵架,成人,憤怒,爭論,男人,爭吵,問題,關係,女（圖／123RF）

記者陳韻如／台北報導

曾姓男子入住新北三芝某護理之家，卻不斷吵著要抽菸，還攻擊護理師及照護員，事後被銬在病床上，並綑綁雙腳，限制他行動，隨後推到防火門外。不料，曾男掙脫手銬後，竟燃燒綁腳的棉繩引起大火，而他也因為四肢遭到限制無法逃生送命。士林地院近日審結，將3名照護員及護理師以過失致死罪判處4至5個月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，曾男2018年5月間晚間9點多時吵著要抽菸，但因為已過了管制時間，而被胡姓女護理師及李姓男照護員勸阻，曾男因此氣得大聲吵鬧，還持椅子要攻擊2人，逼得李男只好聯繫另名徐姓男照護員前來支援。

3人為避免曾男持續攻擊，便由李男拿出手銬將曾男銬在病床上，但曾男仍不斷大聲吼叫，3人遂將他推至防火門外，隔離在2棟建築物中間走廊。過程中，曾男曾揚言要放火燒屋，李男這時又在拿出另個手銬將曾男右手銬住，隨後以棉繩綁住曾男雙腳，而胡女及徐男也都在一旁目睹。

直到同日晚間11點多，曾男掙脫手銬，並拿著藏在身上的打火機點燃腳步的棉繩想逃脫，卻不慎引燃病床上的棉被等物品，而他因為行動受限無法逃生，又因為防火門關閉無法及時呼救，最後因遭到燒灼而呼吸性休克死亡。

案經曾男女兒提告，李男等3人皆坦承犯行，並與曾男家屬達成和解，而對方也同意給予3人緩刑機會，法官因此依過失致死罪判3人4至5個月徒刑，均得易科罰金。另外，其中李男及胡女得緩刑2年，而徐男則因有前科，不符緩刑要件，因此不給予緩刑。全案可上訴。

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