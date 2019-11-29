遭潑熱水狂毆！9旬嬤進療養院身體變差　家屬偷裝攝影機揭恐怖真相　

▲ 94歲老婦在療養院遭虐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長者生活上有諸多不便，需要全天候照顧。家屬因此將他們送進療養院，卻又不時擔心他們在院中受虐。英國2017年就發生一起類似事件，一名9旬老婦人住進療養院時身體還算硬朗，此後健康狀況卻每況愈下。家屬裝設攝影機後才發現，護理人員對待祖母的方式非常殘暴。

現年96歲的印度籍老婦帕尼本‧沙阿（Paniben Shah）罹患失智症，2017年3月在家人的安排下，住進專為印度人及南亞人提供照護服務的布倫特倫敦自治市（London Borough of Brent）蜜拉護理之家（Meera House）。

帕尼本的孫子阿米特（Amit Shah）受訪時說明，「她94歲時住進蜜拉之家。以她的年齡來說，她身體硬朗，但後來身體狀況逐漸惡化，變得殘破不堪。」沙阿一家人起初以為，帕尼本宣稱受到虐待是受到失智症影響，直到他們偷偷在房間裡安裝攝影機才改觀。

攝影機在2018年3月錄下的影片顯示，3名護理人員對待帕尼本時相當粗暴，不僅言語辱罵、威脅，還動手毆打及潑灑滾燙的開水。阿米特表示，「我們簡直不敢相信，因為這家護理之家一開始看起來很專業。想到祖母在這群女人手中遭受的可怕虐待，我就感到驚悚。」

法院上周宣判，3名涉嫌虐待帕尼本的前蜜拉之家員工有罪，其中1人判處15個月徒刑，其餘2人則需服社區服務。法官伍德（Lana Wood）指出，「妳們剝奪了沙阿夫人應得的尊嚴和尊重。她應該得到關愛與同情，卻被無情對待，有時還遭受人身攻擊。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。