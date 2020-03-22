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超前部署維護機構長者健康　台南79家護理之家暫停探訪至4月30日

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▲為維護理護機構長者健康，台南市79家護理之家暫停探訪至4月30日。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為維護理護機構長者健康，台南市79家護理之家暫停探訪至4月30日。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情全球大流行，台灣確診個案持續攀升，參酌國外發生長照中心群聚並導致死亡案例，且就國外感染新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）死亡率的調查顯示多集中大於70歲之高齡長者，由於一般護理之家住民多為失能合併慢性病的老人，因此罹患重症或死亡的風險比一般人來的高，故必須嚴防群聚事件之發生。

台南市政府衛生局於3月21日邀請所轄護理之家及台南市長期照護發展協會相關機構共同開會研商，提升疫情防範等級並討論相關防疫措施，以期台南市護理之家能安全守護機構住民健康，避免機構內群聚感染，會議中就訪客、長者返診、機構環境境清潔消毒及人員管理、在職教育等相關防疫措施進行研商，衛生局要求各機構務必落實人員管理及暫停非必要性出國，另加強機構環境清消及工作人員防疫措施之在職教育。

台南市防疫指揮官黃偉哲市長在疫情上一向秉持超前部署的戰略，任何有助防疫措施都會全力以赴，戒慎恐懼不敢輕忽。在本次會議中，多數機構及長照協會反映及擔心現階段無法確認訪客接觸對象及旅遊史的情況下，恐增加機構群聚風險，為了全面防疫及嚴防機構群聚事件，台南市衛生局請台南市79家護理之家自3月23日起全面暫停家屬探訪至4月30日，並請機構提供手機視訊供家屬了解長者現況，對家屬而言將面臨到對家人思念之情，但現階段疫情嚴峻，但為了住民們的健康，期待家屬能共同來守護，若有相關問題可撥打衛生局06-2679751轉醫事科專人協助。

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