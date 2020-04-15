嘉市府提500萬優惠補助　改善傳統公有市場基礎設施

▲嘉市府針對4大公有零售市場針對「安全設施」、「衛生設施」、「整潔明亮設施 」提出設施補助 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎衝擊經濟，中央經濟部研擬傳統市場與夜市「因應新型冠狀肺炎病毒疫情紓困方案」，其中針對推動公有市場環境優化振興措施部分，提出「環境優化振興措施」，每個市場最高可補助新臺幣500萬元，改善市場基礎設施。嘉義市政府建設處近日向經濟部提報4個公有零售市場的優化方案，爭取以每個市場最高額度(500萬元)的補助經費，進行公有市場的優化振興措施。

▲嘉義西市場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府建設處指出，嘉義市公有零售市場計有東公有零售市場、西公有零售市場、保安攤販集中場及北興公有零售市場等4處市場，近日已針對4大公有零售市場以「安全設施」、「衛生設施」、「整潔明亮設施」等面向，先行評估環境優化的個別需求，並做出前後排序，4處公有市場都提報補助經費最高上限500萬元，已函送經濟部，爭取補助經費，用以改善公有市場相關設施，優化公有市場購物環境。後續將由經濟部審查，並核定實際補助經費，即可進行優化環境作業。

經濟部於3月27日函頒「經濟部辦理公有市場及列管夜市設施改善補助作業要點」，計畫所需經費採地方自籌與中央補助各為一定比率方式分攤，採中央補助85%、地方自籌15%經費方式辦理。補助項目以設施規劃、設置、增設或淘汰費用為主。「環境優化振興措施」所包含的「安全設施」指的是水溝、路面、指標、招牌、無障礙設施等具安全維護功能之設施；「衛生設施」則包含通風、集水、排水溝等具衛生整潔功能之設施；「整潔明亮設施」則指採光、照明、機電設施、美學設計、區塊改造等優化場域特色或提升空間舒適之設施。

市府針對傳統市場紓困已先行調降4大公有市場的攤(舖)位使用費，減少3成使用費，並追溯自109年1月起至109年6月止。也配合經濟部，協助公、民有市場、夜市攤商配發口罩供申購及進行現場環境消毒等作業。市府同時提醒攤商業者與消費者，戴口罩不只保護自己，也保護他人，大家一起團結對抗，戰勝病毒。

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