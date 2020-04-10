公有零售市場調降3成租金　嘉市409個攤位攤商半年減收近162萬

▲嘉市4個公有零售市場調降攤位使用費 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新冠肺炎疫情影響，嘉義市政府為減緩疫情對公有零售市場衝擊，調降攤(舖)位使用費，減少公有市場攤位3成租金，並追溯自2020年1月起至2020年6月止，也做滾動式檢討，以減輕攤商負擔，增加攤商營業意願。嘉義市公有零售市場計有東公有零售市場、西公有零售市場、保安攤販集中場及北興公有零售市場等4處市場，合計有409個攤(舖)位受惠。

市府建設處指出，在公有市場攤位租金減免部分，所有攤商每個月的租金減租3成，目前攤(舖)位平均每攤每月應繳使用費約2,000元， 估算4個公有市場、409個攤位攤商，每個月市府減收近27萬元，以6個月計算的話，估約減收近162萬元，以減緩新冠疫情衝擊本市各公有零售市場使用人營運的影響。

市府建設處也配合經濟部，協助公、民有市場、夜市攤商配發口罩供申購及進行現場環境消毒等作業。口罩配售每攤1個，每週以營業天數核發，每週最多以6天計。另環境消毒施作工作自3月25日起至6月30日止，就公有市場及列管夜市，每週定期消毒一次。

市府也提醒，市場、夜市攤商及上市場、夜市的民眾都請主動戴口罩，並保持社交安全距離(室內保持1.5公尺，室外1公尺)，使用後的口罩，應以一般廢棄物處理並丟入垃圾桶，且應做好手部衛生與咳嗽禮節，以共同創造安心防疫的購物環境。