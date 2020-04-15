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鼎泰豐御用麵粉品牌　用鑽石級麵粉栽培人才下半年再推冠軍麵包

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僑泰興麵粉（圖／業者提供）

▲僑泰興烘焙主廚張祥斌負責麵粉研發測試並致力於人才培育與傳承。

圖、文／僑泰興企業提供

「麵包也能變成大型藝術品？」《2019台北國際烘焙暨設備展》中最吸睛的烘焙創作，在僑泰興企業的大力支持下，由《路易樂斯福》亞洲盃麵包大賽藝術麵包組冠軍王宥晟師傅，率領實踐大學餐飲管理系學生耗時一個月，打造出高150cm的麵包藝術創作「豐收女神」。

「以往，學生頂多嘗試60cm的烘焙藝術品，那次是他們首度挑戰高150cm的作品，合力完成時大家都很感動！我必須說這些學生真的很幸福，鮮少有人能在學生時代接觸到藝術麵包領域，相信這將能拓展學生眼界，如同我這次獲得僑泰興的支持，代表台灣參加《路易樂斯福》世界盃麵包大賽開拓視野一樣，獲益匪淺」，王宥晟深有所感地說。

僑泰興資深烘焙師傅，特訓出2019年的烘焙王女冠軍

或許你沒聽過《僑泰興》，但它產製的「嘉禾牌」麵粉是台灣鼎泰豐指定的御用麵粉品牌，而旗下位於楊梅的麵粉工廠，更是台灣第一家通過全球公認鑽石級SQF食安暨品質認證的麵粉廠。

僑泰興麵粉（圖／業者提供）

▲台灣第一家連續3年高分通過SQF國際最高等級食安暨品質驗證的麵粉。

提及「嘉禾牌」麵粉的品質，烘焙界均豎起大拇指。只是《僑泰興》向來行事低調，就連業界都鮮少有人知道《僑泰興》長年默默培育國內烘焙人才，近年來更走入社區，為在地長者開設烘焙課，還協助中和碧湖社區的弱勢居民開發烘焙品，使其能自己產製麵包點心到市場販售獨立營生。

「早在6年前，僑泰興已經開始與學校合作。一方面為避免國內烘焙業出現人才斷層；另一方面也能讓學生使用品質好、無添加的麵粉進行學習」，率先投身人才培育並負責規劃學校暨社區烘焙課程的《僑泰興》資深烘焙師傅張祥斌憶起當年的初衷。

張祥斌師傅身兼《僑泰興》麵粉研發、測試及開發烘焙新品等重責大任，同時還為實踐大學和醒吾科技大學的餐飲系學生上課，並負責替參加「UniBread烘焙王新銳賽」與「全國技能競賽」的學生特訓；他透露，這是現今業界兩大指標競賽，也符合自己期盼學生兼具技能與創意，「特別是只要遇見好學的學生，真的會想把畢身所學全部教給他們。」

事實上，2019年「UniBread烘焙王新銳賽」的奪冠者，就是來自於張祥斌一手特訓出來的實踐大學學生劉珮珊，亦是該項賽事首次出現的女選手冠軍呢！

僑泰興麵粉（圖／業者提供）

▲僑泰興支持培育出雙冠軍-路易樂斯福亞洲盃麵包冠軍王宥晟與烘焙王新銳賽冠軍劉珮珊

今年下半年，Neverland將推出冠軍參賽麵包

除了培育大專院校對烘焙有興趣與實力的學生成為競賽選手，今年支持奪下《路易樂斯福》亞洲盃麵包大賽藝術麵包金牌的王宥晟師傅，代表亞太區遠赴法國參加世界盃總決賽，亦是《僑泰興》對於烘焙師傅進階至國際級選手的培育。

《僑泰興》行銷經理林佩珊說：「公司向來支持人才培育，希望為烘焙業培植新血，落實企業社會責任。我們支持學生及選手參賽，只希望看見他們有所成長，進而將他們的成長收穫回饋給社會，同時也能帶動公司與時俱進一起茁壯。」

此話果真不假！王宥晟目前的身分已是《僑泰興》的技術顧問，正在為公司旗下餐飲品牌Neverland研發新口味；他興奮地透露，從去年，獲得《路易樂斯福》亞洲區冠軍的麵包作品，到今年至法國參加世界賽的創新口味，都將融入最近研發的新款麵包中。

「董事長常說『做食品是一件良心事業』。所以我們始終兢兢業業地把關嘉禾牌麵粉的品質不停精進，並期盼盡一己之力回饋社會大眾，把最好的產品帶給消費者。」林佩珊同時也誠摯邀請民眾，有空來Neverland品嘗用無添加麵粉製成的烘焙品喔！

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