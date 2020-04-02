社交距離上路！ 一蘭、添好運、鼎泰豐採「部分座位間隔」落實防疫

▲為了防範新冠肺炎蔓延，許多餐廳開始採棋盤格座位，讓客人間能有安全的社交距離。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／綜合報導

為了防範新冠肺炎蔓延，中央流行疫情指揮中心日前公布，應保持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離。對此，不少餐飲店家都覺得若餐廳空間不大，實在有些強人所難，但目前也有幾間知名餐飲業者貼出公告表示配合，開始規劃把用餐民眾之間的座位距離拉長、做出間隔，避免交叉感染的風險。

新冠肺炎疫情持續延燒，現在中央疫情指揮中心規定，在室外如果排隊的話，每個人的距離都要高達1.5公尺，在室內用餐也必須來到1公尺以上，為了因應規定，目前台灣各大餐飲業也開始祭出相關措施，包括每個位子之間中間保留1個空位間隔，另外顧客結帳以及排隊等候的時候，距離也拉長1公尺。

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3月31日下午一蘭拉麵迅速在官方臉書貼出防疫措施，表示未來只要是非尖峰用餐時段都會採間隔帶位，盡量減少客人用餐間的飛沫傳染，或是一些空氣中可能的細菌傳染，而在排隊部分，室外會規定1.2公尺社交距離，室內則是1.5公尺社交距離，希望透過這些方式能做到有效防疫。

▲一蘭拉麵貼文公告，會落實政府防疫規定的社交距離。（圖／翻攝臉書《天然豚骨拉麵專門店 一蘭台灣》）

以港點聞名的添好運則表示，除了基本的額溫量測、雙手噴酒精消毒外，帶位則會採「棋盤格」座位，讓每組客人能相隔一桌安心用餐，另外，他們也提醒顧客結帳、候位時距離務必保持1公尺。

目前台灣知名的3家餐飲業者，包括一蘭拉麵、添好運以及鼎泰豐，都有配合社交距離的政策，在門口貼出相關公告，呼籲用餐民眾來訪時保持距離，除了希望民眾來能安心用餐，同時也避免群聚感染風險。

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