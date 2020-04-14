防疫紳士誕生！33秒粉色力量影片超驚人　網笑「變身失敗」：賴品妤→蘇貞昌

記者袁茵／台北報導

「愛、勇氣、希望」這短短的5個字是許多人童年回憶《小紅帽恰恰》經典台詞，教育部14日將此台詞改編自防疫文宣中，做出了33秒小短片，只見原本長髮飄逸的女性，在變身之後變成了行政院長蘇貞昌，讓許多網友笑稱，「為什麼變身失敗了？」

關於「粉紅色口罩」引發的性別教育、性別刻板話題，日前有家長反映小男孩擔心戴粉紅口罩上學，會被議論或嘲笑，指揮官陳時中13日特別與防疫官們集體戴上粉紅色口罩，暖心呼籲「口罩不管什麼顏色都很好，粉紅色其實不錯」，被網友讚為「粉紅五月天」。而14日上午起，許多政府部門、私人機構等，也陸續將臉書粉專換上臨時限定版「粉紅大頭貼」來響應。

▲教育部防疫短片。（圖／翻攝自教育部臉書粉專）

教育部14日在臉書上發表33秒小短片，並且在文中改編《小紅帽恰恰》女主角變身時喊的經典台詞，「愛——口罩，勇氣——洗手乳，希望——酒精！以愛（口罩）、勇氣（洗手乳）、希望（酒精）之名，防疫紳士，神聖誕生！」

而教育部也呼籲「粉紅色口罩」議題，強調「不只守護國人的健康，同時維護性別的平等，粉色力量崛起！The Rise of Pink！」並且標記「兒童問題需要兒童手段」、「不管粉色還是彩色」、「能保護你的就是好口罩」。

有趣的是，教育部上傳的影片顯示，原本是一名長髮大眼的女生手持魔法變身器，結果變身完畢後卻變成「電火球」蘇貞昌，手持75％濃度酒精，戴著粉紅色的口罩，並且浮出「防疫紳士，神聖誕生」等字樣。

對此，網友們笑說，「教育部也淪陷了」、「我以為是高雄的防疫宣傳片」、「可以請我們火星品妤委員來實地拍攝嗎」、「最近的公部門小編到底都嗑了些什麼」、「不要以為我不知道這是小紅帽恰恰」、「為什麼從品妤變身院長啦」、「小編會不會太猛連動畫都出來了」。

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