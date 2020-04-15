蘇貞昌指示運物資標台灣　孫大千：別把各國政府說得這麼蠢！

▲疫情關係華航協助運送口罩外援歐美國家，但因「China Airlines」易引起誤會，讓更名之事再度被端上檯面。（圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

台灣援助國外千萬片口罩，近日陸續由華航送至歐美，但華航上「China Airlines」字樣挨批會被誤認為中國的航空公司，因此展開「華航正名」連署活動，行政院長蘇貞昌也呼應指示，華航運物資上已有TAIWAN CAN HELP、國旗，可以多標註台灣，不必太宣傳自家公司。對此，前國民黨立委孫大千直言，「拜託不要把各國政府都說得這麼蠢！」

孫大千15日在臉書表示，「再怎麼假仙也不必這麼假仙吧？」哪些政府會因華航的標誌，而誤以為口罩是中國大陸捐贈的？德國國會議員、邦議員、和歐洲議會議員在親自到法蘭克福機場迎接華航班機時，有搞錯嗎？

孫大千指出，法國國民議會友台小組副主席博多黑、歐洲議會友台小組主席凱勒，以及瑞士伯恩市長葛拉夫恩里德在拍攝影片感謝台灣時，有搞錯嗎？英國國會下議院副議長伊凡斯和台英國會友台小組共同主席、下議院議員維克斯，在發布影片感謝台灣捐助時，有搞錯嗎？

孫大千再指，歐盟官網在公開感謝台灣捐贈歐盟口罩，展現團結聲援時，有搞錯嗎？美國佛州政府代表在感謝台灣伸援手，捐贈10萬片醫療口罩時，有搞錯嗎？美國新澤西州州長墨菲在疫情簡報中，特別向台灣道謝時，有搞錯嗎？美國科羅拉多州聯邦參議員賈德納，針對台灣在防疫期間向美國伸出援手之舉而感動落淚，有搞錯嗎？「自己想要借題發揮就算了，拜託不要把各國政府都說得這麼蠢！」

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