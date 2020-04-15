住美30年夫妻發病回台「全民買單」　名嘴怒：血汗錢憑什麼當復活節禮物？

▲因應國際間新冠肺炎疫情，國內近期出現一波海歸潮。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一對長期旅美的夫妻返台後確認感染新冠肺炎，引發國內針對海外民眾返台用健保的議論。對此，資深媒體人黃創夏14日表示，這些都是人民血汗錢，「憑什麼當作給『長居美國的移民夫妻』的『復活節禮物』…」

這對夫妻中的丈夫（案384）從4月3日出現咳嗽有痰等不適症狀，比妻子早一日於4月10日返國，機場後送就醫，11日確診。妻子（案393）於3月29日出現咳嗽有痰，後續還有腹瀉等症狀，4月11日返國一樣機場後送就醫，13日確診。

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由於這兩人在1990年就赴美，長期旅美30年，指揮中心原先說明案393有健保身分，一度引發網友不滿「有病回台用健保」，後續經指揮中心清查則確認「無健保身分」。

▼陳時中說，都會用國家的力量來幫助個案。（圖／記者李毓康攝）

但其實國內規範針對第五類法定傳染病確診者，相關檢驗費用、治療費用都由政府負擔。指揮官陳時中14日記者會中也說明，個案不論有無健保身分，是本國人或者外國人，都會用國家的力量來幫助個案。

行政院長蘇貞昌14日則說，看到這一對夫妻這樣情況回來接受隔離跟治療，這樣的案例對於長期負擔台灣健保費用的國人，心裡當然不平不舒服；但他們終究是台灣人，碰到疫情沒地方去，還是台灣最好所以回來，這也是人情之常，希望國人同胞不要太計較。

對此，黃創夏14日在臉書說，「防疫特別預算」和「健保費」都是人民百姓的血汗錢，「憑什麼當作給『長居美國的移民夫妻』的『復活節禮物』…」他在文末並附上一個憤努的表情符號。

▼黃創夏臉書發文。（圖／翻攝黃創夏臉書）