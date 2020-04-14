「為什麼要飛機改名？」趙少康酸蘇貞昌：看到陳時中出風頭想表現

▲趙少康評論華航正名。（圖／翻攝自YouTube／Yahoo TV 一起看）

記者蘇晏男／台北報導

台灣援助國外千萬片口罩，近日由華航送到歐美，但華航的「China Airlines」字樣被外界批評會被誤認是大陸的航空公司，掀起更名的討論，而行政院長蘇貞昌14日也提到「正名非常有必要」，對此資深媒體人趙少康今在節目上批評，國名叫中華民國，「為什麼要飛機改名？」這個現在有這麼緊急嗎？還是看到衛福部長陳時中每天出風頭，看了不爽，也要表現表現？

蘇貞昌在立法院備詢前透露，單看這次運送物資，全世界感謝台灣，不過卻因為華航機身上標註中國，其他國家人民看畫面誤以為是中國送口罩，台灣這種虧吃很多，昨天已要求交通部告知華航，運送物資上面有國旗、有「Taiwan can help」，這樣非常好，至於華航就不要湊熱鬧，上面有它的標誌以至於弄成混淆，況且送物資不該藉此宣傳自己。他強調，要怎樣讓全世界看到台灣不是中國、台灣跟中國不一樣，正名確實是非常有必要。

對此，趙少康在網路節目《鄉民來衝康》批評，「我聽不懂蘇貞昌說『Taiwan can help』要加個國籍」，他忘了華航最早就是國籍在後面，後來行不通才改成梅花。華航要改名有多麻煩，中間要改多少合約、航權，「一大堆」。

有來賓提到，當初華航是背著國旗的航空公司，1995年才改成梅花，而這跟日本航權很有關係，因為日本堅持如果背著國旗，不讓我國飛機降落，所以被迫重新塗改，花了一大筆錢。其實若修改每一個部位，每個航空站都可能要去修改資料，但只要一個航空站不同意，很可能就要重新來過，這就是前總統陳水扁任內一連串的正名運動中，華航最後改不成的原因，「就是正名背後的成本其實非常大」。

趙少康點出，「錢還小事，主要是航權」，對民進黨來說錢還是小事，「我們現在國名叫什麼？叫中華民國嗎？把這名字改掉嘛，先把名字改掉再說嘛，你國名叫中華民國，為什麼要飛機改名呢？不管怎樣，不要只改飛機的名字，而且我也不懂，中華航空應該是早於中國民航，「為什麼要我改不是他改呢？」

趙少康質疑「不懂蘇貞昌講什麼」，本來華航就用「Taiwan can help』的布條，蘇貞昌卻反批華航不要搶風頭，只要管China拿掉就算了，「他在講什麼？」

趙少康再說，這個現在有這麼緊急嗎？還是看了陳時中每天出風頭，「看了不爽，他也要表現表現，現在聽不到行政院聲音，你看連紓困，都叫紓困陳時中」，昨天還有報紙社論寫「國安陳時中」，「那蘇貞昌在哪裡」。

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