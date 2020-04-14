一個都別漏！　廣州4553名非裔人士全都驗...111人確診染疫

▲大陸網傳非裔人士在廣州被逮捕。（圖／翻攝微博）

記者任以芳／綜合報導

日前，非洲多國大使12日聯合致信給中國大陸外交部長王毅，內容指出，「有非裔人士在廣東無故被迫接受核酸檢測、強制隔離等不公平待遇。」對此，廣州官方再次發出最新聲明，「已對4553名非裔人士進行核酸檢測，發現有111人呈現陽性 。」過程完全一視同仁，公開透明。

關於非裔人士指控被迫檢測遭受歧視，中國國務委員兼外交部長王毅與非盟委員會主席穆薩•法基(Moussa Faki)13日通話表示，「中非傳統友誼經歷了歷史和國際風雲考驗，堅如磐石、牢不可破，決不會因一時一事而受到影響，更不會被某些勢力的挑撥離間所干擾。」

▲疫情爆發初期，大陸從寬處理非裔人士入境，差點成為廣州防疫破口。（資料圖／翻攝 微博）

日前，大陸國家衛健委也表示，「中國有中國的法律，無論中國還是外國人，採取的各項檢疫、防控等措施都是一視同仁的。」為了確保非裔人士的健康狀況，宣布從4月4日起，針對在廣州4553名非洲籍人士，進行全面性的核酸檢測，如今檢疫報告出爐。

根據新華社報導指出，廣州市衛健委主任唐小平表示，在主動篩查的基礎上，及時發現COVID-19病例，是確保在廣州的非洲人民生命健康安全的重要措施。目截至4月13日週一，廣州檢測出111名非裔在穗人士，新冠肺炎病毒核酸呈陽性，其中19人為境外輸入型確診病例。

目前，111名確診的非裔人士，全數安排進行隔離醫治。廣州市公安局副局長陳永球回應，近期防疫工作，廣州市對非裔人士的隔離和核酸檢測措施，完全沿用對中國公民和外籍人士的統一措施，「我們對隔離期間的非裔人士提供同樣的指定酒店和工作人員，沒有任何的種族或民族歧視。」