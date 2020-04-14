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隔離第13天…他竟「衝公園放風」！閒逛20秒畫面曝　9千人笑炸：快出國吧

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO隔離第13天到公園散步，難道不怕前功盡棄嗎？！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心規定居家檢疫、居家隔離不得外出，否則最高可裁罰100萬元。有男網友日前隔離到第13天，忍不住心中的悶，不僅跑到公園散步，還拍下閒逛的影片上傳到臉書《爆廢公社二館》。看到影片後，其他人卻秒笑噴，「你這樣每天可以走一萬步欸！健康」、「台灣繞繞就好了，別再滑出國了，小心再14天。」

這位男網友貼出一段20秒的影片，內文說明「隔離第13天……公園散步」，最後附上一個哭了的表情圖案，難道是因為知道自己亂跑、可能會被開罰高額罰金嗎？看看影片，只見他所在的公園是八二三紀念公園，但奇怪的是，公園裡不僅一個人都沒有，畫面還多了很多符號，像是小地圖、指南針和箭頭等等。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原來是用滑鼠散步啊 XD（圖／翻攝自爆廢公社二館）

最妙的是原PO的移動方式，就彷彿是瞬移了一樣，不斷往前飛。接著再仔細一看，才發現原來原PO根本沒有外出趴趴走，只是在家使用Google Map的街景服務，用滑鼠跟電腦螢幕「逛公園散步」。

看到短片後，其他網友紛紛笑噴，「其實你也可以去遊樂園呀」、「我會笑死，真可愛」、「我找到環島的方法了」、「沒意外還能環球一圈」、「我等一下想去日本北海道走走」、「跑步機要搬出來同步啊」、「要是結合VR更棒」、「被發現我都這樣出國。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲用這個方法……想出國都沒問題啊！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不少人就安慰原PO，「辛苦了，謝謝你乖乖隔離」、「再撐一下你就可以真的出門放風了」、「聰明，感謝您心愛自己和大家的好心人，讚！」事後，完成隔離任務的原PO也留言，「感謝各位的支持，目前已經重返人間哈哈哈！希望各位有在隔離的呢～好好保持心情不要到處跑啊！」

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