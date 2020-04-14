加緊研發疫苗！中國科技部：目前已有3個疫苗進入臨床試驗

▲各國加緊腳步研發新冠肺炎疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

中國國務院聯防聯控機制今（14）日舉辦的記者會上，中國科技部社會發展科技司司長吳遠彬指出，目前國內已有3個疫苗獲批進入臨床試驗。據悉，這3種疫苗其中包含全球進度最快的康希諾（CanSino）生物股份公司，已經進入二期試驗階段。

據《中國網》報導，記者會以「新冠肺炎藥物研發、疫苗研製等科研攻關進展」為主，吳遠彬指出，疫情發生以來，科研攻關組為了更大限度提升疫苗研發成功率，佈局了病毒的滅活疫苗、核酸疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗及減毒流感病毒載體疫苗等5條技術路線。

他續指，目前已有3個疫苗獲批進入臨床試驗，其中中國軍事科學院生物工程研究所陳薇院士團隊的腺病毒載體疫苗是第一個獲批的，並於3月底完成一期臨床試驗受試者接種工作，還在日前開始招募二期臨床試驗500名志願者。

▲吳遠彬。（圖／翻攝中國網）



吳遠彬稱，國家藥監12日批准中國生物武漢生物製品研究所和中國科學院武漢病毒研究所聯合申請的滅活疫苗，也進入臨床試驗；13日又批准北京科興中維生物技術有限公司研製的滅活疫苗臨床試驗。

至於其他技術路線的疫苗，他則提到，減毒流感病毒載體疫苗已完成疫苗毒株的構建和質檢方法的建立，正在進行品質工藝研究和質量鑑定，中期試生產、動物攻毒實驗和安全性評價實驗也在同期展開。

他說，重組蛋白疫苗也已完成毒種構建，正開展細胞和毒種鑑定與遺傳穩定性考察、動物攻毒實驗和安全性評價實驗；核酸疫苗方面，也進入到動物有效性和安全性評價的研究階段，並同步展開臨床樣品的製備和質量的檢定工作。

吳遠彬強調，減毒流感病毒載體、重組蛋白與核酸等疫苗預計將於4、5月份陸續申報臨床試驗，「但我們還是本著科學、安全、有效這樣一個基本前提，儘管是應急項目，所以還是特別強調科學性、程序性。」

就像目前研發最快的腺病毒載體疫苗，吳遠彬稱，之後還要進行三期的臨床試驗，將根據臨床試驗的結果才能夠最後確定是否進行使用，還有審批這樣的一些程序。

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