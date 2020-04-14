確診患者出現「肌肉痠痛」⋯是否納入通報定義？張上淳回應了

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，確診患者出現多種症狀，除發燒、呼吸道症狀外等，部分患者有肌肉痠痛症狀，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前肌肉痠痛不算是非常普遍的症狀，僅有少數人出現類似情形，因此暫時不需要納入通報定義中。

日前確診的案364有出現肌肉痠痛現象，湖北也有患者有類似情況。指揮中心指揮官陳時中表示，各種症狀都會列入通報考慮，但不需要草木皆兵，畢竟每天看診人數很多，各種症狀都會有，「前兩天也許我拉肚子，但我不會因此覺得我有肺炎，也不會因此就診。」他強調，有擔憂應尋求專業醫療人員判斷。

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張上淳表示，就臨床觀察，新冠肺炎患者除呼吸道症狀外，少部分也有食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉，另外也有一部份病人會有全身倦怠、肌肉痠痛等症狀，但目前看來，肌肉痠痛不算是那麼常見的症狀，僅有少數人有類似情況，因此暫時不需要納入通報定義中。

中央流行疫情指揮中心表示，國內今(14)日無新增確診病例，昨(13)日新增1,345例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計48,549例(含44,890例排除)，其中393例確診，分別為338例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，124人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月30日返台專案航班共214名湖北返台民眾，已於今日解除隔離，並返家進行14天自主健康管理。