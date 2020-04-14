追夢10年終於「搶」到　浙江義烏獲批設綜合保稅區

▲浙江義烏獲准設立綜合保稅區。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

浙江義烏經過10年的努力，於近日獲得大陸國務院批准設立綜合保稅區。此前，義烏僅是保稅物流中心（B型），對以外銷為主的經濟發展方向而言，仍有諸多限制。中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍表示，保稅物流中心（B型）只具備物流倉儲的功能，申報成為綜保區後，義烏即可根據21條新政策開展更多業務，覆蓋研發、生產、物流等整個產業鏈。

《澎湃新聞》報導，此番獲批，當地媒體直言是「搶」來的，因為「這是一個競爭極其激烈的過程，全國許多城市都在踴躍申報。」作為中國外向型經濟的一張「名片」，地處浙江中部的小城義烏，是國際貿易中的一個重要節點，尤以出口見長。

▲義烏國際商貿城。（圖／記者魏有德攝）

義烏當地某企業負責人表示，之前主營的進口肉類需要在上海保稅區、寧波保稅區加工後轉至義烏市場銷售，「如今，在義烏保稅區內即可實行加工分割包裝，每年可以節省幾十萬元（人民幣，下同）的運營成本。」

目前，義烏正與阿里共建eWTP創新中心，外界評估，義烏保稅區將著重數位貿易，以實現貨物、生產、交易、流通及監管數位化。

▲義烏國際商品城吸引全球採購商聚集。（圖／記者魏有德攝）

據悉，綜合保稅區作為海關特殊監管區域的一種，整合了保稅區、保稅物流園區、出口加工區等多種外向型功能。簡單來說，綜保區的功能更齊全，貿易便利化、自由化程度也更高。2019年1月，大陸海關總署、商務部等14個部門聯合印發《關於促進綜合保稅區高水平開放高質量發展的若干意見》，提出21條舉措助推綜保區優化升級。

當時，海關總署副署長李國表示，截至2019年1月，共有海關特殊監管區域140個，其中綜合保稅區96個。同時，新設海關特殊監管區域將統一命名為綜合保稅區，而原有的海關特殊監管區域正加快整合優化為綜合保稅區。

