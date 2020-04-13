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川普政府拚5月1日復工　專家懷疑還太早：夏季恐再爆發疫情

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）報告防疫舉措。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）報告防疫舉措。（圖／路透）

文／中央社

美國政府高層傳染病專家今天說，美國或許5月會準備好逐步恢復常態。愈來愈多跡象顯示美國疫情已處於高峰期，但有衛生專家強調須擴大篩檢，才能安心放寬居家或封城令。

「華盛頓郵報」指出，連川普政府內部一些專家都覺得，趕在5月1日前復工不切實際。美國食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）接受美國廣播公司（ABC）電視節目「本週」（ This Week）訪問時說：「（5月1日復工）只是目標，但我覺得要說已見到隧道盡頭的曙光還為時過早，我也覺得現在談5月1日能否復工言之過早。」

哈恩表示，美國到目前為止已完成超過200萬起篩檢，但許多需要檢測的民眾仍未能篩檢。哈恩說：「我們必須讓更多人篩檢，這點毫無疑問。」 美國「國家過敏與傳染病研究院」（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）在電視訪問中說，美國部分地區有望在5月開始放寬限制，但他仍抱持審慎態度。

佛奇告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我認為下個月可能至少在某些方面會開始放寬。我們希望能在這個月底檢視狀況時，想想現在有沒有任何地方可以安全且審慎地放寬？如果有就做，沒有的話就只能繼續維持現狀。」 佛奇表示，各區準備好的時間點會不一樣，而不是像「電燈開關」一按就馬上全國恢復運作，「端賴是在美國哪個地方、疫情爆發的本質及不會再經歷疫情復燃等而定」。

美國與多數西方國家不同的是，封城決定主要是由地方政府決定，而非總統定奪。美國有幾個人口稠密的州疫情相對嚴重，但州長已紛紛誓言，如有必要就會行動。紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）告訴媒體：「我們希望盡快重啟經濟，要注意的是我們必須以明智的方式恢復運作。」

同為民主黨籍的新澤西州州長墨菲（Phil Murphy ）說，經濟恢復取決於「醫療照護全面恢復」。墨菲告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「如果我們開始太快恢復，我擔心，根據現在看到的數據，我們恐怕會火上加油。當前的情況猶如房子失火，優先要務就是滅火。」

聯邦政府方面，總統川普今天在推特上信心喊話。他寫道：「我們正邁向勝利，我們會贏，這場對抗隱形敵人的戰爭。」 華盛頓大學醫學院健康計量評估研究中心（ Institute for Health Metrics and Evaluation）主任莫瑞（Christopher Murray）則警告，若下月就解除所有限制，很可能代表「到7月底或8月，又倒退回現在這種疫情嚴峻的情況」。

莫瑞說：「也許某些州可以在5月中復工，但我們必須非常審慎，並確保美國民眾在封城這段期間的努力不會因過早復工付諸流水。」莫瑞研發的疫情評估與預測模型廣泛獲白宮等各方所引用。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University） 衛生安全中心主任殷格斯比（Tom Inglesby）表示，為能安全恢復運作，美國各社區必須要有能確診任何不適者有無感染新型冠狀病毒的能力。殷格斯比說：「我們國內多數地區現在還辦不到，篩檢量能仍嫌不足。」

根據約翰霍普金斯大學統計，截至今晚8時30分（ 台北時間13日上午8時30分），美國過去24小時出現1514起與2019冠狀病毒疾病有關的死亡病例，略低於前 一天的1920人。全美累計死亡病例至少2萬2020例，確診病例55萬5313例，雙雙高居全球之冠。（譯者：盧映孜／核稿：陳亦偉）

 
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