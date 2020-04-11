宜蘭火爆男！只是按一聲喇叭…他攔下車「徒手搥凹引擎蓋」

▲▼游男自小客車右前引擎蓋板金被對方手搥凹陷（上圖紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市中山路二段，10日下午發生恐嚇行車衝突，自小客游姓駕駛，因對方自小客未打方向燈即急切入內車道而按喇叭，對方竟攔車，且恐嚇還動手搥凹引擎蓋後離去，游男報案，警方調閱相關監視畫面，追查涉案車，將通知涉案人到案說明。

警方調查，自小客游姓駕駛，10日下午行經宜蘭市中山路二段時，不滿外側車道車未打方向燈即切入內車道，游男按喇叭示警，遭按喇叭車駕駛火大，將游男車攔下，在約2分鐘內，做出拍打游男車窗並言詞恐嚇，也以手將游男車右引擎蓋搥凹陷，游男立即向警方報案，警方追查涉案車，並將通知涉案人到案說明。

宜蘭警分局提醒，藉由超車擋道來逼人停車行為，可能構成《刑法》304條強制罪，另道路交通安全處罰條例第43條規定如任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道或非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰。

另警方也提醒民眾，如遭他人惡意擋道攔車，應先將車輛靠邊、緊閉車窗並報警，切勿開窗或下車理論以免危險。

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