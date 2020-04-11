羅東工地挖出「蠟化女屍」　警方將釐清死者是否為街友

▲▼羅東工地挖出「蠟化女屍」！ 警方釐清死者是否為女街友。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府在羅東靖廬舊址進行重劃工程，工人8日上午駕駛怪手在開挖整地時，意外挖出了一具腐爛情況相當嚴重，已出現屍蠟現象，只要稍微移動就會裂解女性遺體，目前，警方訪查時，有人指稱先前有位身材矮小的女街友，用紙箱在事發地夜宿，體型也吻合，死者是否為這名女街友，警方釐清中。

羅東靖廬舊址進行重劃工程，據現場工人透露，其實7日就有人在現場看到流浪狗叼著不明物體到處亂竄，沒想到竟然會是人類的遺骸。羅東分局偵查隊長陳伯川表示，「死者身材矮小死因待查，另外她死亡的時間超過一個月，遺體因為目前都是汙泥，汙泥很嚴重，所以說（詳細死因）還要等檢察官調查，（法醫）什麼時候要解剖。」

檢方9日下午完成初步相驗，遺體身軀大致完整，疑似有被肢解、雙手被捆綁等跡象，但由於腐爛、沾染汙泥、蠟化等情況嚴重，加上還有野狗破壞與怪手整地等，讓遺體可能已經被外力破壞，目前不排除有他殺嫌疑，擇日將解剖釐清死者死因，警方也將調閱監視器、清查失蹤人口比對，希望能盡早找出死者身分。

另，警方查訪時，有人說先前有個身材矮小的女街友，用紙箱在當地夜宿，體型與警方描述吻合，死者是否可能是這名女街友，警方釐清中。

►乾洗手買得到了！超低特價限時搶 噴霧、凝膠各有用途

其他人也看了這些...

►反擊譚德塞獲掌聲的林薇背景超硬 宜蘭阿公是立委陳歐珀特助

►盜用陳時中立牌被抓包 「我們錯了！」全聯善美的基金會道歉

►4貼上課遇死劫...3幼兒瞬間沒了媽 30歲顧家男「永遠缺席婚禮」