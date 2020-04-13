宜蘭復興國中女籃奪首座JHBL冠軍　林姿妙：把好選手留下來

▲宜蘭市復中女籃隊為宜縣奪得JHBL史上首座冠軍獎盃，宜縣長林姿妙頒獎勵金嘉勉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2020年中學籃球甲級聯賽女生組冠軍戰，12日在台北體育館開打，宜蘭市復興國中女籃隊以69比59擊敗北市民族實中，為宜縣奪得JHBL史上首座冠軍獎盃，且復中女籃隊是以10連勝優異成績奪冠，宜蘭縣長林姿妙為感謝學校、教練、老師及選手們的共同努力下勇奪佳績，13日下午到校嘉勉球隊優異表現，並頒發獎勵金以資鼓勵。

宜蘭市復興國中女籃隊，以10連勝優異成績為宜縣奪得JHBL史上首座冠軍獎盃，宜蘭縣長林姿妙到校嘉勉球隊優異表現，並頒發獎勵金以資鼓勵。她表示，有感於縣內體育傑出選手之培育根本，最重要是透過學校體育的推動，宜縣府除長期投注訓練經費補助學校，提供選手完善的培育環境外，也期許這群宜蘭之光能在地就學，未來會請教育處一起共同努力，把優秀選手留在宜蘭，為宜蘭爭取更好的成績，提升宜蘭縣在全國與國際運動競技的水準。

復興國中女子籃球隊在周俊雄與周昭汯2位教練帶領馮英慈、丁羽、吳珮璿、楊巧聿、張聿嵐、陳鈺茹、郭慧茹、鄭莉萱、古宜諼、石晏禎、陸雅妮、陳妤涵等12名選手，擊敗預賽對戰學校「臺北市民族實驗國民中學」，獲得全國總冠軍，其中張聿嵐同學更榮獲個人最高榮譽獎MVP（最有價值球員）。

復中女籃球隊於1996年成立，運動專長生入學後皆依常態編班方式分配至各班正常學習，12名學生分布在各個普通班，近半數球員學科成績也都在水準之上，其中有2、3位學業成績甚至在班上名列前茅；而籃球隊訓練時間運用課餘時段（07:00~08:05；16:20~18:00）進行，不僅訓練學生專項技能，更訓練學生如何分配學習時間，以求學科、術科能同時並進。

復興國中女子籃球隊在校長康興國、學校行政團隊及2位教練帶領下，在2018年籃球甲級聯賽獲得第4名，2020年首度參加甲級聯賽即創造佳績，刷新隊史上最佳紀錄。這是JHBL國中籃球聯賽自1989年開辦以來，宜蘭縣得到的第一座甲級聯賽冠軍獎盃，也是所有全國籃球聯賽（含UBL、HBL）宜蘭縣唯一奪得冠軍的紀錄。

復中女籃在10場比賽中，每場幾乎都以兩位數勝過對手，其中單場最高得分87分，學校師生憑藉對體育教育的熱忱，長期投入大量的心力、時間勤練苦練，終於熬出頭取得史無前例的好成績。

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