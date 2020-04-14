恐怖房仲隨機殺人「1分鐘砍18刀」　追捕畫面曝！稱凶器是「上天給的禮物」

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區1名男子11日晚上返家途中，遭陌生人從後方持刀砍殺，造成男子身上多處刀傷，且胸口也遭刺穿，受傷的男子倒地後，對方還不斷持刀猛砍，民眾發現後報警，巡邏警員抵達現場後發現男子在路口閒晃，隨即上前將人壓制逮捕。

據悉，58歲的于姓男子（房仲業）在11日晚上11時許，從位於中山區的住家騎腳踏車閒晃，行經萬華區莒光路時在一棟大樓徘徊，並與44歲的林姓運將擦肩而過，沒想到于男竟從包包內抽出藍波刀朝林男背部砍殺，林男胸口當場遭刺穿。

▲于姓男子當街鎖定林姓男子，無故持刀追砍對方，害林男身中18刀命危。（圖／記者邱中岳翻攝）

林男遭砍後倒臥在地，于還不肯罷休、緊握藍波刀猛刺對方，短短不到1分鐘砍殺林男18刀之多，林男抵抗之餘大喊救命，附近民眾聽見趕忙報警，嫌犯最後從林身上抽出藍波刀逃逸，林男本來還想攔住對方逃跑，但傷勢太重不支倒地。

▲于姓男子朝林姓男子狂砍18刀，最後被警方帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在附近找到于姓男子蹤影，于男身穿雨衣、口罩以及鴨舌帽，警方上前逮人時林嫌還不斷往後退，最後在多名警力包圍下才將于男逮捕，並起出刀械，而送和平醫院搶救的林男，目前仍在加護病房觀察治療。

于男遭警方逮捕後向警方供稱，藍波刀是在路邊隨機撿來的，更聲稱「上天給的禮物」，最後還表示，「不要通知家人」，訊後依照殺人未遂罪嫌送辦，法院也裁定羈押。

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