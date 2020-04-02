萬華區「人孔蓋」美感大升級　張漢寧操刀，凝聚老城區的舊與美

「臺北蓋水」人孔蓋美感計劃，首發系列挑選臺北市萬華、大同、中正以及南港四個城區，將此鑄鐵為材，質地厚重且色調黯淡的公共工程物件，透過設計詮釋，重新賦予人孔蓋文化內蘊與地方風情。操刀萬華區人孔蓋的桔禾創意整合團隊，在總監張漢寧帶領下，把目光凝聚於萬華這處老城區的古蹟與宗教信仰活動，打造出「轉動萬華」以及「萬華日夜巡」兩款繽紛且圖騰如版畫的人孔蓋。

▲萬華區人孔蓋經重新設計後，美感大升級。

三度合作，與艋舺的不解之緣

張漢寧接受《瘋設計》專訪時談到，四大城區人孔蓋分別由他以及樺致形象設計團隊楊佳璋、藍本設計吳介民、甲蟲創意團隊劉耕名負責，他之所以積極「認領」萬華，其實來自和艋舺的幾番淵源。張漢寧提及，除了2017年為臺北燈節的西門町展區擘劃了兩盞燈藝裝置，甫創業時，還曾接下萬華區古蹟指示牌委託案，一路跟著文史專家踏訪如西本願寺、龍山寺、青山宮、剝皮寮與西門紅樓等古蹟，說熟門熟路也不為過。

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他回憶說，「記得萬華林宅當年還是一片廢墟，因為後代子孫眾多，土地持分高達兩百多人，所以改建不易，但今日古蹟已活化，進駐的星巴克也賦予老建物新的時代意義。」因此人孔蓋美感升級的任務，張漢寧當仁不讓首選萬華區。

▲桔禾創意整合團隊的人孔蓋提案草圖。



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