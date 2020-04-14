萬華隨機殺人案原因曝光！　房仲認了「業績不好」砍運將18刀洩憤

▲余男是被剛好巡邏回來的警員逮捕。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

57歲余姓房仲11日深夜11時許持刀砍殺準備回家的林姓計程車司機，導致對方身中18刀，目前仍在醫院加護病房與死神拔河。余男到案後坦言，之所以犯案是因為業績不好，心情不佳才會決定殺人洩憤，訊後被警方依殺人未遂罪移送台北地檢署，並在複訊後被法院裁定羈押。

警方調查，余男在事發當天戴著口罩、身穿透明雨衣，撐著傘在台北市萬華區莒光路尋找下手目標，接著鎖定準備徒步返家的44歲林姓運將，趁著雙方擦肩而過的瞬間，突然拿出預藏的藍波刀朝對方背部猛刺，其中一刀因為力道過大，幾乎貫穿胸膛。

雖然林男拚命抵抗，但身受重傷的他根本無力阻止，最後一刀甚至卡在左手腕中。轄區警方接到報案，趕往現場一看，發現林男全身多處刀傷，緊急將他送到和平醫院搶救，雖然生命跡象暫時穩定下來，但目前仍未脫離險境。

而落跑的余男很快就被警方逮捕，他落網後坦言，之所以動手行凶是因為近期業績不好，心情鬱悶才會決定殺人洩憤。由於余男在1分鐘內狂砍18刀，一度還因為聽到警車聲，拖行受害者約1公尺，警方訊後依殺人未遂罪將他移送台北地檢署，複訊後則由法院裁定羈押。

▼案發現場就在派出所附近。



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