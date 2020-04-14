英國居家禁足令第3週　外交大臣「暫時不解除」：過早開放難保第2波疫情

▲英國外交大臣拉布（Dominic Raab）5日起暫代首相職務。（圖／路透）

中央社／記者戴雅真

暫代首相職務的英國外相拉布（Dominic Raab）今天表示，英國暫時不會解除禁足令，希望民眾繼續待在家中，不要出門，防範病毒傳播，減輕醫療體系負擔。

拉布在疫情例行記者會表示，英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例今天增加717例，累計達1萬1329例，確診病例達8萬8621例，增加4342例。

英國從3月23日起實施3週禁足令，這週邁入尾聲。不過，拉布表示，政府這週不會改變目前的禁足令。

他表示，禁足令出現成效，但「我們還沒有渡過病毒的高峰期」，「我們已經走了這麼遠、失去這麼多所愛之人、犧牲這麼多，不能功虧一簣」。

拉布表示，科學顧問本週將召開會議，商討現行的禁足令。他指出：「我們現階段不會對現行措施做出任何改變，直到我們有信心解除限制安全無虞。」他也表示，若過早解除禁足令，恐爆發第二波感染潮。

拉布指出，雖然政府曾擔憂復活節週末的好天氣，可能會誘惑民眾放鬆戒心、跑到戶外享受陽光，不過所幸絕大多數民眾都聽從政府指示，待在家中。

對於近來許多國家開始反思是否應該戴口罩，雖然英國目前仍然建議口罩僅有第一線醫護人員，不需要普及大眾，但英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）今天鬆口表示，如果證據顯示配戴口罩有助減少傳染機率，就會修改對大眾的建議。

但他也說，政府看到更多具有說服力的證據顯示，口罩比較能夠預防感染者對外傳播病毒，而非避免一般人感染病毒。

英相強生（Boris Johnson）3月23日宣布全國實施禁足令，非必要不得外出，只有一天一次運動、購買必需品、求醫，或是從事必要工作且無法在家上班者，才可以出門。所有餐廳、酒吧、劇院等非必要商店都必須關閉。

英國廣播公司（BBC）報導，根據統計，從禁足令實施起，火車、地鐵等大眾運輸工具的搭乘率大幅降低，從2月初到4月初的2個月期間，倫敦的整體搭乘率下降了60％。

鐵路公司數據也顯示，全英國的主要鐵路車站往來人潮大幅減少。舉例來說，在禁足令實施之前，伯明罕新街火車站的一週進出量超過50萬人，但到了4月的第一週已經下降86％，僅有7萬1230人。倫敦和曼徹斯特的火車站也有同樣趨勢。

此外，根據Google統計，在禁足令實施後的第二個週日（4月5日），前往公園、海灘等戶外踏青的民眾較平時減少29％。不過相較於前一個週日（3月29日）減少52％，顯示民眾受到逐漸回暖的天氣誘惑，又開始增加外出。