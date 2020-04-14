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去掉China就是最大共識！立委提案改「國名英譯」　2選1網友壓倒性選擇曝光

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▲▼立委林宜瑾提案，修改國名英文譯名。（圖／翻攝自林宜瑾臉書）

▲立委林宜瑾提案，修改國名英文譯名。（圖／翻攝自林宜瑾臉書）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）在全球造成重大災情，台灣防疫有成發起「口罩外交」提供口罩給疫情險峻的國家，卻因為華航的英文名稱China Airlines，引發民眾認為外交成果遭中國收割的爭議，所以立委林宜瑾等人提案更改「國名英譯」，並且在臉書上以2個選項做簡單的民調，網友選擇完全呈現一面倒的情況。

民進黨立委林宜瑾在臉書上發文指出，去掉China就是最大共識！她已經完成提案連署，「政府應立即變更我國對外翻譯名稱為（Republic of）Taiwan或Chunghwa」

林宜瑾說，上一次宜瑾提出國名英文翻譯的問題，收到非常多朋友的建議與指教，要改Taiwan還是Chunghwa？她和幾位法案助理，以及林俊憲委員研究討論後，決定，「提！都提！」今天已完成提案連署，要求政府立即變更我國對外翻譯名稱，力求與中國有所辨別，不要再讓全世界誤會。

▲▼立委林宜瑾提案，修改國名英文譯名。（圖／翻攝自林宜瑾臉書）

▲結果是255:6，網友壓倒性選擇Taiwan。（圖／翻攝自林宜瑾臉書）

林宜瑾還在臉書上發起一個簡單的民調，希望改Taiwan的請按愛心、希望改Chunghwa的請按笑。結果愛心255票、笑臉6票，網友壓倒性選擇Taiwan這個選項。

網友留言表示，「改TAIWAN比較好，中文不想改的話一樣可以叫中華民國，英文是改給外國人看的」、「朋友才做選擇～當然是Taiwan」、「Republic of Taichung 既台又中，免得統派生77」、「直接臺灣吧！中華下次還要再改！」、「拜託趕快改，中職開打外國人還以為是中國職棒」。

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