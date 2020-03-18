綠委兩理由提改國名英譯「Chunghwa」　蘇貞昌喊母湯：台灣較有名

▲林宜瑾希望能把我國英文譯名改為「Republic of Chunghwa」。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委林宜瑾17日在立法院總質詢時，提議將我國英文譯名改為「Republic of Chunghwa」，因為在這次的防疫期間，越南、義大利等國都把台灣當成中國禁飛，全都是護照上「China」惹的禍。不過，行政院長蘇貞昌回應「母湯喔」，就算真的要改，也應該改成Republic of Taiwan，畢竟台灣比較有名。

對於立委提議更改英文譯名，蘇貞昌分析，改名要有實力和全體民眾共識，凡事也有輕重緩急，現在最重要的是守護國民健康，讓國力發展、凝聚，例如這次疫情就讓全世界看見台灣，不僅學習經驗，還稱讚台灣是典範，先在世界站穩一席之地，到時候要叫什麼名字，自然就能水到渠成。

蘇貞昌也提到，如果真的要改譯名，Chunghwa（中華）得用北京語讀才懂，不如改成比較有名的Taiwan，就算沒辦法改，也可以按照現在的樣子繼續往前走，相信未來台灣會越來越有名，一切難關都能順利度過。

▲蘇貞昌認為目前最重要的是防疫，更改英文譯名可以先暫緩。

不過，林宜瑾不僅在質詢時提出正名台灣的建議，她事後也在個人臉書粉絲專頁PO文解釋，17日是第一次對行政院的總質詢，提出更改譯名是考量到在這次的防疫期間，越南、義大利將台灣視為中國禁飛，WHO與ICAO更是直接將台灣當成中國的一省，以及全球排華讓台灣人受到牽連，都是因為護照上的「China」惹禍，民眾總要解釋大半天才能登機。

林宜瑾認為，國際上都是以英文名稱Republic Of China辨識我國，容易與中華人民共和國People's Republic of China混淆，不利我方國際地位，提議改為Republic of Chunghwa有兩大理由，首先Chunghwa為國內通用「中華」的音譯，縮寫同樣可以是ROC，符合總統府以及多數人民的認同。

至於第二點，林宜瑾表示，雖然蘇貞昌覺得「Taiwan」比較有名，但現階段受到疫情影響，當務之急是避免被誤認為中國，這暫時也是社會最大的公約數，況且更改英文國名並不涉及修憲，只需要透過行政命令，成本相對較低，「不能一切都等水到渠成才要做，一步一步來，才有漸漸接近目標的一天。」