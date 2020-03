綠委兩理由提改國名英譯「Chunghwa」　蘇貞昌喊母湯：台灣較有名

▲林宜瑾希望能把我國英文譯名改為「Republic of Chunghwa」。(圖/記者林敬旻攝,下同)

記者黃翊婷/綜合報導

民進黨立委林宜瑾17日在立法院總質詢時,提議將我國英文譯名改為「Republic of Chunghwa」,因為在這次的防疫期間,越南、義大利等國都把台灣當成中國禁飛,全都是護照上「China」惹的禍。不過,行政院長蘇貞昌回應「母湯喔」,就算真的要改,也應該改成Republic of Taiwan,畢竟台灣比較有名。

對於立委提議更改英文譯名,蘇貞昌分析,改名要有實力和全體民眾共識,凡事也有輕重緩急,現在最重要的是守護國民健康,讓國力發展、凝聚,例如這次疫情就讓全世界看見台灣,不僅學習經驗,還稱讚台灣是典範,先在世界站穩一席之地,到時候要叫什麼名字,自然就能水到渠成。

蘇貞昌也提到,如果真的要改譯名,Chunghwa(中華)得用北京語讀才懂,不如改成比較有名的Taiwan,就算沒辦法改,也可以按照現在的樣子繼續往前走,相信未來台灣會越來越有名,一切難關都能順利度過。

▲蘇貞昌認為目前最重要的是防疫,更改英文譯名可以先暫緩。

不過,林宜瑾不僅在質詢時提出正名台灣的建議,她事後也在個人臉書粉絲專頁PO文解釋,17日是第一次對行政院的總質詢,提出更改譯名是考量到在這次的防疫期間,越南、義大利將台灣視為中國禁飛,WHO與ICAO更是直接將台灣當成中國的一省,以及全球排華讓台灣人受到牽連,都是因為護照上的「China」惹禍,民眾總要解釋大半天才能登機。

林宜瑾認為,國際上都是以英文名稱Republic Of China辨識我國,容易與中華人民共和國People's Republic of China混淆,不利我方國際地位,提議改為Republic of Chunghwa有兩大理由,首先Chunghwa為國內通用「中華」的音譯,縮寫同樣可以是ROC,符合總統府以及多數人民的認同。

至於第二點,林宜瑾表示,雖然蘇貞昌覺得「Taiwan」比較有名,但現階段受到疫情影響,當務之急是避免被誤認為中國,這暫時也是社會最大的公約數,況且更改英文國名並不涉及修憲,只需要透過行政命令,成本相對較低,「不能一切都等水到渠成才要做,一步一步來,才有漸漸接近目標的一天。」