林俊憲提「黃安調款」修《健保法》　僑委會：沒有立場

▲資深藝人黃安。（圖／翻攝黃安微博）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林俊憲日前表示，將提案修法針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，新增健保繳納的第七類，未來健保費將從749元增加到最高1萬2000元。僑委會委員長吳新興11日表示，僑委會對此沒有立場，一旦衛福部、立法院有明確的政策出爐，僑委會將負責與海外僑民說明溝通。

吳新興11日赴立法院外交及國防委員會，就業務概況進行報告，並備質詢。針對林俊憲提案修法，吳新興會前受訪時表示，這是立法院委員的提案，基本上僑委會尊重沒有評論。

吳新興說，這件事已經過了一個多禮拜，僑界都有不同看法，民主國家大家有贊成也有反對，僑委會會將資訊搜集提供給衛福部，供主政單位作為施政決策的參考。

▲僑務委員會委員長吳新興。（圖／記者季相儒攝）



民進黨立委羅致政質詢時也指出，大部分僑胞都屬於健保第七類，在台灣有戶籍但沒有繳稅，長期也不在台灣，保險對象約有230萬人，加上88多萬的眷屬合計有318萬人，約佔台灣人口總數的七分之一。

羅致政說，健保法修法討論涉及公平性，因此自己不是很想用「黃安條款」這幾個字，「畢竟不是每個人都和黃安一樣」，但此攸關健保發展永續必須討論，詢問僑委會對此有無立場。

對此，吳新興表示，海外僑胞長久以來對國家的支持，大家都看得到也感同深受，但是這案子的主政單位是衛福部，提案單位是立法院委員，站在僑委會的立場都尊重，但是僑委會會努力搜集僑胞意見，供衛福部決策單位了解僑胞心聲。

吳新興說，一旦衛福部、立法院有明確的政策出爐，僑委會將負責與海外僑民說明溝通，並強調「我們對此沒有立場」。

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