▲ 視察碧潭風景區人潮分流管制，侯友宜：依法有據強力執法。（圖／新北市觀光旅遊局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，新北市長侯友宜12日上午前往碧潭風景區視察觀光景點人潮分流執行措施。除了兩階段管制措施，也提供即時影像讓民眾掌握觀光景點人潮狀況。侯友宜強調，面對五一勞動節連假到來，應做好準備，每個可能造成人潮聚集的地方都要事先預防、超前部署。防治疫情只有「過」沒有「不及」，新北市針對防疫期間的相關管制作為，都是「於法有據」，更會「強力執行！」

新北市重要觀光景點，如九份、十分瀑布、猴硐、碧潭、及烏來等重要景點，在風景區內或重要路口均有裝設監視器。市府將監視器即時影像串流至新北市觀光旅遊網以及「新北旅客」粉絲團，民眾出遊前可查看即時影像做為出遊參考。這應該是第一個執行這樣防疫措施的，也是一種事先預防、超前佈署。

▲ 新北市針對防疫期間的相關管制作為，都是「於法有據」，更會「強力執行！」

觀光旅遊局也會透過現場監視系統以及停車場即時容量，作為啟動人流管制的要件，民眾可以上網查詢相關資訊，只要人潮多就別再前往。另外，觀光局也建立「新北安心旅遊」網，推薦民眾人少、戶外、或預約制的新北私房旅遊路線，讓民眾安心出遊。

因應疫情，新北市政府將二階段管制觀光景點人潮分流。首先以觀光景點周邊停車場達5成滿，但觀光景點人潮尚未達管控標準時，除暫時關閉停車場外，並會透過新北市政府Line、新北旅客FB粉絲團、新北市觀光旅遊網進行即時通告，呼籲民眾暫勿前往該觀光景點，改到其他人的景點。

觀光旅遊局表示，如觀光景點現場人持續增加，達人潮管制標準，該景點將啟動進行人車潮管控機制。民眾若不服勸阻拒絕離開，將依《觀光發展條例》開罰5000元，車輛則可依《道路交通管理條例》開罰3000元。

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