口罩販賣機傳災情！健保卡資料沒連線　柯文哲自爆：丟了70幾筆

記者楊亞璇／台北報導

口罩實名制2.0上路後，各地藥局湧現排隊人潮，台北市首推「實名制口罩自動販賣機」系統，引發討論。台北市長柯文哲13日下午悄悄前往信義健康服務中心察看口罩販賣情形，他指出，一「嗶」東西就掉下來，還沒跟健保署連線，下一筆又「嗶」，資料就丟了70幾筆，變成下次還可以買，所以要先連線才可掉出口罩。

▲柯文哲受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

柯文哲笑說，「變成電子支付學習班」，他的指令是下周換12行政區全部上，所以要先看一周情況，還在研究。柯文哲認為，小朋友應用人工販售，販賣機只賣大人口罩，把流程改進會更快，一條線（排隊）進來，而且機器再退後一點。



柯文哲指出，很順的話一小時賣60個是基本，3台180個，一天10小時，每站可賣1800個，他要向衛福部長陳時中講，不要賣2周，要賣4周，有管制但可減省買的次數，流程還要設計。



柯文哲指出，悠遊卡購買犯幾個錯誤，「嗶」第一聲是連線、再「嗶」是扣款，結果很多人聽到聲音就把卡拿下來，所以要改成只「嗶」一聲，要流程改造。

柯文哲接著自爆，還有一「嗶」東西就掉下來，還沒跟健保署連線，下一筆又「嗶」，資料就丟了70幾筆，變成下次還可以買，所以要先連線才可掉出口罩。

至於有議員建議，可以到別的地方去賣？柯文哲直言，醫療用品有限制販賣場所，只能在藥局賣，沒有要故意去突破法律限制，如果口罩不是醫療用品，「那娃娃機店來放就好」。





▲民眾使用口罩販賣機。（圖／記者楊亞璇攝）

對此，北市副發言人黃瀞瑩表示，12日發生健保卡連線出問題，已請建署保用人工方式確認，現已改善流程，待資料傳回健保署後，民眾才能夠領取口罩，而悠遊卡支付6秒之內無法重複消費，因此持兩張健保卡的民眾，第二次嗶卡因間隔時間過短，可能會嗶不過，悠遊卡「嗶」兩次卡也會改成一次，都在改善流程。





▲口罩販賣機可使用Apple Pay支付。（圖／記者楊亞璇攝）