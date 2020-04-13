　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高難度救援！女攀南陽大橋外水管欲跳河　警消鬼門關前拉回

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

新北市汐止區4日凌晨1點半有名女子坐在南陽大橋上打算跳橋尋短，轄區汐止警分局社后派出所警員急赴現場救人，警方發現尋短女兩腳跨坐在橋外大排水管上險象環生，緊急通知消防局派遣救護人員到到場，但因該女情緒激動且拿出叉子自殘，最後由警員靠近攀談緩和女子情緒，消防員展現驚人救援技術，宛如高空走鋼索般，悄悄從後方將女子拉下，化解這場危機！

▲新北汐止警與消防員發揮高難度救援技術，攀上橋護欄後用繩索順利將輕生女拉下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北汐止警與消防員發揮高難度救援技術，攀上橋護欄後用繩索順利將輕生女拉下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北汐止警與消防員發揮高難度救援技術，攀上橋護欄後用繩索順利將輕生女拉下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北汐止警消聯手順利完成這起超高難度的救援任務。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：4日深夜1時30分左右，社后派出所員到現場，發現溫姓女子（41歲）兩腳跨坐橋邊水管上，下面是落差達20公尺河床，萬一摔下必定有生命危險，情況緊急，員警通知消防人員趕赴現場支援，女子不斷喃喃自語、情緒相當低落，疑似精神狀況不佳，警方不斷安撫，現場氣氛緊張。

溝通過程中，女子拿出叉子自殘，員警見情況緊急想跨過橋墩救人，但考量自身無保護裝備擔心被一起拉下橋，只能不斷跟女子對話分散其注意力，救援人員抵達現場後，一名穿著保護裝備的消防隊員實施救援，利用警方攀談女子注意力分散時，從後奔上橋將女子抱住迅速拉下，事後警方將尋短女送醫觀察並通知家人前往關心，並通知市府社會局介入查處關懷。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【其他新聞】

►快訊／「刀架陳時中脖子上」超狂陸生發死亡威脅　刑事局約談PO文大學生到案

快訊／不滿店家態度差！　公館中年男用餐亮塑鋼扁鑽刺傷2店員被捕

「天然36E」無罩陸女應召畫面曝　個體戶接客恐成防疫破口

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
治療新冠肺炎3大藥物　台灣再成功合成「法匹拉韋」
口罩販賣機傳災情！健保卡資料遺失　柯文哲自爆：丟了70幾筆
30年沒回過台灣！旅美60多歲婦人有症狀還搭機　12機組員、
快訊／國防大學緊急宣布停課「全校大消毒」！1學員高燒一周未退
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高難度救援！女攀南陽大橋外水管欲跳河　警消鬼門關前拉回

收賄千萬助運1公噸K他命…毒梟偷加500kg！貪警重判12年

誆賣「低於市價」比特幣　富商集資950萬現金+手機定位仍遭騙

孫協志現身北檢　為不動心娛樂提告侵占「該說的都說了」

曾幫南港輪胎小開出面喬債　天道盟太陽會「熹董」勒索富商1600萬

快訊／金芭黎護國舞小姐說話了！慘被全高雄封殺剩3條路　11字親曝現況

23歲妹慘死公車輪下…爸接通知心碎「說要回家吃飯的」！悲喊：她身體都變形了

女主持人陳凝觀節目評論韓國瑜…遭韓粉嗆「我住妳家附近」！提告勝訴

巡邏車淪免費小黃？遇流血婦求助載老公去20分車程牽車　基層警轟：秀過頭！　　

FB咒白冰冰「下去！跟女兒一樣死水裡」　女做完筆錄再PO文：這刻開始我噤聲

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

張韶涵.尤長靖「抖音夯曲」互飆高音　暖給後輩力量：希望找到屬於你的答案

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

高難度救援！女攀南陽大橋外水管欲跳河　警消鬼門關前拉回

收賄千萬助運1公噸K他命…毒梟偷加500kg！貪警重判12年

誆賣「低於市價」比特幣　富商集資950萬現金+手機定位仍遭騙

孫協志現身北檢　為不動心娛樂提告侵占「該說的都說了」

曾幫南港輪胎小開出面喬債　天道盟太陽會「熹董」勒索富商1600萬

快訊／金芭黎護國舞小姐說話了！慘被全高雄封殺剩3條路　11字親曝現況

23歲妹慘死公車輪下…爸接通知心碎「說要回家吃飯的」！悲喊：她身體都變形了

女主持人陳凝觀節目評論韓國瑜…遭韓粉嗆「我住妳家附近」！提告勝訴

巡邏車淪免費小黃？遇流血婦求助載老公去20分車程牽車　基層警轟：秀過頭！　　

FB咒白冰冰「下去！跟女兒一樣死水裡」　女做完筆錄再PO文：這刻開始我噤聲

筍絲、滷蛋全加了！必勝客打造超狂「媽媽ㄟ滷肉比薩」　全台僅57門市吃得到

全校停課消毒！「國防大學」學生高燒一周送採檢　指揮中心回應了

樓梯出現一坨肉！　軟骨柴「大法師詭姿」攤肚睡笑壞媽

灑肥巧遇一窩蛋！青農順手接生...療癒「禿頭怪」溼答答破殼

宜蘭復興國中女籃奪首座JHBL冠軍　林姿妙：把好選手留下來

國防大學澄清：學員沒發燒　加強院區環境消毒作業

貓皇額頭黏貼紙「魔性扭動」　下秒變殭屍定格笑翻網：玩壞惹

2020企聯女壘25日台中開打　沒洋將「全本土」閉門應戰

梅嶺賞螢季採「實名制」報名　2時段分流上山、上限500人

網友歪樓無極限！台北2層透天厝加蓋要賣6800元　「只能看、不能住」

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

26歲裝潢商購千萬超跑　才10天自撞起火慘成焦屍

爸媽在家等她吃飯　女兒遭公車輾亡

網友瘋搶夯片「動物森友會」

撞擊瞬間曝！台中女遭公車輾過亡

快訊／劍潭雙門超跑失控！車頭打橫撞山壁

登合歡山拍日出！台中男墜百米斷崖亡

台中公車突暴衝！女子遭輾卡輪下氣絕

前陸戰隊員勒斃7旬嬤　抱屍到暗處狂辱

重機騎士慘被火爆男拖下車：騎那麼慢

藝人秦偉性侵2案定讞　明天南投入監服刑至少6年

即／金芭黎護國舞小姐說話了！11字親曝現況

看到白色的尿尿　6歲女揭短髮舅惡行

詐團藏墾丁民宿　栽在CDC「國家警訊」

更多熱門

相關新聞

久病纏身點炭盆尋短　警破門急搬通風處救人

久病纏身點炭盆尋短　警破門急搬通風處救人

台北市北投警分局石牌派出所警方日前接獲民眾報案，報案人著急表示因為母親長期罹病、身心況狀不佳在住處燒炭自殺，警員獲報後緊急通知消防局派遣人車到場破門搶救，警消機警將在住處燒炭的賴姓女子（70歲）搬往空氣流通處，避免吸入更多一氧化碳，成功救回老太太一命。

收法院通知被家人訓斥　女負氣尋短

收法院通知被家人訓斥　女負氣尋短

警民救援尋短女　衝入海搶救挽回寶貴生命

警民救援尋短女　衝入海搶救挽回寶貴生命

女負氣欲尋短警13分鐘尋獲

女負氣欲尋短警13分鐘尋獲

丈夫負氣持繩索離家意圖尋短

丈夫負氣持繩索離家意圖尋短

關鍵字：

汐止警分局社后派出所南陽大橋尋短

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面