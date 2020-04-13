高難度救援！女攀南陽大橋外水管欲跳河　警消鬼門關前拉回

記者張君豪／台北報導

新北市汐止區4日凌晨1點半有名女子坐在南陽大橋上打算跳橋尋短，轄區汐止警分局社后派出所警員急赴現場救人，警方發現尋短女兩腳跨坐在橋外大排水管上險象環生，緊急通知消防局派遣救護人員到到場，但因該女情緒激動且拿出叉子自殘，最後由警員靠近攀談緩和女子情緒，消防員展現驚人救援技術，宛如高空走鋼索般，悄悄從後方將女子拉下，化解這場危機！

▲新北汐止警與消防員發揮高難度救援技術，攀上橋護欄後用繩索順利將輕生女拉下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北汐止警消聯手順利完成這起超高難度的救援任務。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：4日深夜1時30分左右，社后派出所員到現場，發現溫姓女子（41歲）兩腳跨坐橋邊水管上，下面是落差達20公尺河床，萬一摔下必定有生命危險，情況緊急，員警通知消防人員趕赴現場支援，女子不斷喃喃自語、情緒相當低落，疑似精神狀況不佳，警方不斷安撫，現場氣氛緊張。

溝通過程中，女子拿出叉子自殘，員警見情況緊急想跨過橋墩救人，但考量自身無保護裝備擔心被一起拉下橋，只能不斷跟女子對話分散其注意力，救援人員抵達現場後，一名穿著保護裝備的消防隊員實施救援，利用警方攀談女子注意力分散時，從後奔上橋將女子抱住迅速拉下，事後警方將尋短女送醫觀察並通知家人前往關心，並通知市府社會局介入查處關懷。

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