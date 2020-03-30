女負氣駕車外出欲尋短　南警急救援13分鐘尋獲平安勸返

▲鹽埕所女警黃詩佳，以女性角度委婉勸慰吳女，最後才順利將其帶回所內，並通知吳母至所帶回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局於3月29日晚上接獲緊急協尋通報，家住永康區之吳姓女子獨自駕車外出欲尋短，警方依經驗研判，立即加強濱海路段巡查，果真13分鐘後，巡邏員警在南區清水路旁眼尖發現吳女車輛，經確認後由女警出面婉言相勸，帶其返所休息，並通知焦急萬分的家屬前來，順利讓吳女平安返家。



市警六分局勤務指揮中心於3月29日上6時10分，接獲永康分局以電話通報，有一吳姓女子與配偶吵架後，獨自駕車外出，恐有輕生念頭，勤指中心警員林弘仕考量一般心情不佳者，常會往海邊跑，故立即通知灣裡所、喜樹所派員前往轄區內海邊尋找吳女車輛，另通報線上巡邏警力加強巡查濱南路、商港路、清水路等濱海路段。

晚上6時23分許，六分局無線電傳來尋獲吳女的好消息，鹽埕所副所長林石莫、警員陳登志通報，發現吳女車輛停放在南區清水路鴻佳啟能庇護中心大門口前，經下車查看，發現吳女正在車上飲酒，且情緒極不穩定，警方苦口婆心地關懷吳女，勸其返家以免家屬擔憂，但吳女卻坐在車內不願下車，後來請鹽埕所女警黃詩佳前來，以女性角度委婉勸慰吳女，最後才順利將其帶回所內，並通知吳母至所帶回。警方後續也通報台南市衛生局來進行關懷。



六分局長陳建民表示，鹽埕所副所長林石莫、警員陳登志均是認真的資深員警，2人憑藉過往經驗法則積極協尋，在短短13分鐘內即成功尋獲緊急協尋對象，避免憾事發生，極難能可貴，將予以表揚獎勵。

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