夫氣呼呼離家…妻急報110「他帶了條繩子」　警在海邊找到人

▲ 負氣持繩索離家意圖尋短的林男，在員警循循善誘、耐心勸說下解開心結，順利阻止悲劇發生。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東警分局知本派出所值班警員高信義於日前13時許，接獲民眾丁姓婦人報案稱她的丈夫林男因為工作的關係與同事吵架，一氣之下帶著繩子開車出門不知去向，員警高信義發覺事態緊急，於是偕同所長蕭永茂隨即趕赴現場，了解事發經過後，尋遍整個大知本地區，終於在靠近海邊之偏僻路旁尋獲。在員警勸說後，林男心情終於回復平穩，並願意配合員警返回住處。

丁婦表示，其先生稍早與同事因為工作關係而發生爭執，導致心情十分低落，竟趁家中無人的時候在浴室內利用繩子套住脖子意圖上吊自殺，所幸被她及時發並現當場制止。不料丈夫竟負氣攜帶繩子駕車出門，不知去向。丁婦一時心急如焚不知如何是好，才會撥打電話向員警求助。所幸員警機警，在短時間內便順利找回丈夫，並在員警循循善誘、耐心勸說下，讓林男心結，再次展露笑顏，順利阻止悲劇發生。

台東警分局呼籲民眾，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。一旦發現周遭親友有疑似自殺的想法或行為時，除可撥打1995生命線協談專線及110報案電話外，亦可撥打自殺防治諮詢安心專線1925尋求相關協助，透過專業單位的協助，避免憾事發生。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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