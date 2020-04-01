「收到法院司法文書」被家人訓斥　苗栗女走6公里到超商「想輕生」

▲李姓女子因故被家人訓斥，一時負氣想要尋短，所幸碰到巡邏員警關心，通知家人將她帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名李姓女子（37歲），日前因故收到法院司法文書後，遭到家人訓斥一番；李女一時想不開，徒步走了6公里路程，走到1間超商門口呆坐哭泣並揚言要尋短，正巧碰到通霄分局員警上前關心，並聯絡李女家人前來勸說，成功化解了這場危機。

通霄分局山腳派出所長張景霖表示，日前中午10時許，與員警李易修執行巡邏勤務時，在苗121線旁1間超市巡簽時，發現李女呆坐在超市門口旁涰泣，當警方趨前關懷詢問時，女子情緒瞬時轉為激動直嚷要自殺尋短，經警方苦口婆心規勸開導後，李女心情才平靜下來。

李女向警方表示，之前和朋友有債務上的問題，當天收到「法院司法文書」後，便開始胡思亂想了起來，加上又因此被家人嚴厲指責，所以心情非常低落，憤而徒步離家，約走了6公里路程來到超市門口欲自殺尋短。所幸巡邏員警即時發現勸阻後，通知其賴姓男友到場，順利將李女平安護送返家，成功挽回一條寶貴的生命。

通霄警方呼籲，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖。當遇到難關時，可撥打自殺防治諮詢安心專線：0800-788995尋求解決之道，讓專業人員協助你度過難關，並請家屬對李女多予以關心，以防止有再度自殺意外發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►生火了！連我媽都用到發光

►居家檢疫到處亂跑！竹苗2人罰鍰逾期未繳 女遭移送執行署

►破窗賊偷賓士車現金及金飾 車主火大找監視器「一眼認出」…竟是他幹的





