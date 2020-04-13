誘騙少女、拍片到取款都有「專人負責」　韓檢14項罪嫌起訴N號房趙主彬

▲ 趙主彬移送檢方時被公開長相。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓N號房性剝削案點燃眾怒，後繼聊天室「博士房」24歲主嫌趙主彬上月底移送。檢方13日宣布，依違反兒少性保護法、製造及散播猥褻物等14項罪嫌起訴趙主彬，額外進行搜查後將決定是否適用犯罪團體組織罪嫌。

《韓聯社》報導，此前因其他罪嫌羈押送審的24歲姜姓男子及暱稱為「太平洋」的16歲李姓少年也因涉入經營博士房，13日被追加起訴。

趙主彬涉嫌於2019年5月至今年2月間脅迫多名女性拍攝性剝削影片，透過Telegram聊天室販賣並散播。目前掌握到的25名受害者中有8名未成年少女，其餘17人為成人。

趙主彬去年10月曾以裸體影片威脅一名15歲少女，叫來共犯試圖性侵，涉嫌類似性行為；去年9月至今年2月間涉嫌強迫5名受害者拍攝博士房宣傳片；去年2月至12月間涉嫌威脅3名受害者，揚言散播其裸體照。

他還透過曾任公家機關社會服務要員的姜男等2名同夥取得受害女性及其家屬個資，涉嫌違反個資保護法；去年10月透過受害者取得另一受害者個資，反告強制猥褻；去年12月還自獨立記者金雄身上敲詐，騙取1500萬韓元（約新台幣37萬元）。

姜男則聽從趙主彬指示，負責誘騙受害者，還曾給趙主彬400萬韓元（約新台幣9.9萬元），委託他殺害高中班導師的女兒，涉嫌預備殺人。調查發現，趙主彬本就無意殺人，適用詐欺未遂罪嫌。

針對趙主彬持有的15個虛擬貨幣錢包、預託證券及股票等，檢方已經沒收，並要求追徵現金1.3億韓元（約新台幣322萬元）。

檢方指出，博士房以趙主彬為中心，從物色及引誘受害者、製造及散播性剝削物到兌現收益都各有特定人手負責，是個有系統的組織，將持續追查共犯及其他罪嫌，積極討論是否適用犯罪團體組織罪。

檢方也建議，因散播或持有兒少猥褻物被判罰金的罪犯也應列入公開個資對象，更有必要修法，強制公開對13歲以下兒少犯下性犯罪的犯人個資。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。