終止ECFA對陸利大於弊　廈大唐永紅：無九二共識基礎不利促統

▲廈大台研學者唐永紅。（圖／翻攝中評社）

記者陳政錄／綜合報導

海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）將屆滿10周年，在民進黨執政、新冠疫情背景下，期滿是否續推廣受關注。對此，廈大台研學者唐永紅直言，「不僅是經濟問題，也是政治問題。」在九二共識等一中核心意涵不存在下，繼續推動ECFA反而會讓兩岸「政經分離」，不利於「反獨促統」，有違陸方為和平統一創造條件的政治期望與目標。

唐永紅透過《華夏經緯網》平台刊文指稱，ECFA生效與實施即將10年，近期以來，民進黨一改當初否定ECFA作用的態度，透過媒體承認ECFA是有利於台灣產業經濟發展，呼籲「政治歸政治，經濟歸經濟」，妄圖在主張一邊一國或一中一台的政治基礎上，繼續獲得ECFA運行產生的好處。

▲太陽花學運曾使得經濟部ECFA專區網站瀏覽人次暴增。(圖／翻攝自ECFA專區網站)

他還點名，上述希望兩岸繼續推動ECFA的，正是台灣陸委會主委陳明通、行政院長蘇貞昌。唐永紅進一步表示，ECFA早期收穫清單執行的成效有目共睹，遺憾的是在當初綠營的帶頭反對，以致兩岸服貿協議沒有完成，未能惠及更多的行業及團體。

唐永紅說，「九二共識」或兩岸同屬一個國家的核心意涵，一開始就是兩岸公權力協商談判、簽訂23項協議包括ECFA的政治基礎和前提條件，一旦不承認，所有這些協議在政治與法理意義上當然也就失效了。

唐永紅認為，雖有觀點認為終止ECFA不利於兩岸經濟交流與聯繫，但絕不能在一邊一國、一中一台的政治框架下去發展兩岸關係，否則大陸大可接受台灣方面的台獨分裂主​​張，台灣民眾關於兩岸同屬一個國家的認為同，必將更加疏離。

因此，他呼籲，若台灣不認同九二共識、推動台獨，雖然繼續維持ECFA有助於該基礎下的經濟交流與好處，卻不僅不克「以經促政」，反而「政經分離」，不利於「反獨促統。」

唐永紅進一步提到，關於兩岸經濟、社會、文化等層面交流合作，分於民間和公權力層面，民間層面要隨時鼓勵發展，但公權力層面政經不宜分離，否則就可能陷入民進黨當局的政治框架之中。

最後，唐永紅坦言，除了在現行WHO的角度來看，兩岸ECFA何去何從需要進一步檢視外，在當前的兩岸關係狀態下，終止ECFA對大陸而言總體上利大於弊，而台灣民生經濟發展則將會受到較大的負面衝擊。他說，「當然，如上所述，造成這種衝擊的責任完全應由台灣民進黨當局承擔。」

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