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陸版N號房「Gboy」黑幕曝光　直播「猥褻男童全過程」...嫌：競爭小更好賺

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▲桃園市張姓男子去年5月間在八德區某處游泳池公共浴室，見13歲國中男生獨自沐浴，竟強行猥褻撫摸小鳥後離去。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲被稱為陸版N號房之一的不法Gboy直播平台，內容涉及猥褻男童，判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳政錄／綜合報導

南韓爆出「Ｎ號房」事件後，大陸也有多個散播兒童色情內容的網站被起底、舉報。近日，《中國裁判文書網》就公布一份判決書，揭露某團夥赴泰國架設直播平台，讓會員付費觀看主嫌「猥褻男童全過程」的醜惡行徑。被告中因部分有性犯罪前科，加上整體不法獲利近200萬新台幣，分別被判處7個月到9年以下不等的有期徒刑。

據《澎湃新聞》報導，該判決書來自黑龍江省雙鴨山市集賢縣法院，後在公眾可視內容中，直接公布該「Gboy網路直播平台」的管理人員姓名，先是被告人王佳軍在2019年7月被警方拘留後，謝中勇、彭均、徐吉寧、彭波、廖勝偉等團夥在同年8月悉數到案。

▲陸媒揭露「國內版N號房」網站，充斥大量未成年少男少女不雅影片。（圖／翻攝好看視頻）

▲陸媒日前揭露多個「國內版N號房」網站，充斥大量未成年少男少女不雅影片。（圖／翻攝好看視頻）

內容指出，2019年3月至6月，被告人謝中勇等人在泰國架設直播平台，用戶註冊會員後可收看淫穢色情直播。另一被告人王佳軍還組織多名不滿14周歲的男童，在上述平台進行淫穢色情直播，營運70多天以來，不法獲利超過45萬元人民幣（約合新台幣191.7萬元）。

法院審理資料表明，被告人自述，「因為男性淫穢視頻直播平台競爭小，賺錢容易」，所以最早謝嫌、彭嫌二人為逃避警方打擊，遠赴泰國「創業」，一人搭平台，一人找客戶，約定利潤對半分。

隨後，在2019年3月15日至6月28日，這家從泰國芭提雅市一家小工作室內起家的「Gboy男同性戀直播平台」，就累積了7、80位主播，和上萬人註冊，平台除每人收取38元的會員註冊廢，同樣也有觀眾為主播刷禮物，讓團夥能在充值中分成獲利。

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲Gboy內直播主假意結識男童，帶他們玩，卻利用他們進行色情直播，一面賺錢一面滿足獸慾。（示意圖／123RF）

判決書顯示，除謝、彭兩位平台營運人外，被告王佳軍等人為平台上的「主播」，或是提供技術服務、幫忙財務管理者，其中王佳軍有強姦罪、猥褻兒童前科，他在2013年10月刑滿釋放後，於2019年5月加入Gboy平台，組織12歲的張某和13歲的李某等多名未成年男童，進行淫穢色情直播數十次。

男童指控，認識王佳軍後，「經常帶他們玩，還將其中幾名男童認做乾兒子。」不料卻帶他們「脫光衣服手淫」、「模仿黃色錄像裡的動作」等，直播猥褻全過程，還不穿衣服，摟著他們睡覺。

因此，法院經審理後認為，王、謝、彭等被告人或其他主播行為，符合組織淫穢表演罪的構成要件，其中王嫌由於對不滿十四周歲的男性兒童實施猥褻，其行為還構成猥褻兒童罪，應依法從重處罰。

最後，集賢縣法院於2019年12月27日一審判決，被告人王佳軍判處有期徒刑六年，並處罰金十萬元（人民幣，下同），犯猥褻兒童罪，判處有期徒刑四年，決定執行有期徒刑九年，並處罰金十萬元；被告人謝中勇、彭均犯組織淫穢表演罪，兩人分別獲刑四年，並各處罰金三十萬元；徐吉寧獲刑十個月、彭波獲刑七個月、廖勝獲刑六個月（緩刑一年），此三被告人均被處一萬至三萬不等的罰金。所有被告人的犯罪所得被判沒收。

▲付費兒童色情網站芽苗論壇，會員數達800多萬人。（圖／翻攝好看視頻）

▲以大陸另一付費兒童色情網站芽苗論壇為例，會員數達800多萬人。（圖／翻攝好看視頻）


據瞭解，南韓爆出「Ｎ號房事件」後，大陸一名微博大V於3月底舉報多家兒童色情網站，堪稱「陸版Ｎ號房」，引起外界關注。這名博主表示，他陸續接到許多粉絲私訊，稱芽苗論壇、蘿莉網、呦~樂園、次元公館、蘿莉天國等多家色情網站長期散布兒童色情內容。

對此，大陸全國「掃黃打非」辦公室官方也發文宣示，將協調相關執法部門循線追查，重拳打擊那些製售傳播淫穢色情訊息，尤其是涉及兒童色情訊息的不法分子，嚴厲追究法律責任，「嚴懲不貸、絕不姑息！」

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