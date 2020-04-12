全球疫情不可測！　鍾南山：現在還不是摘口罩時候

▲鍾南山指出，疫苗不會很快上市，現在還不是口罩的時候。（示意圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

全球新冠肺炎（COVlD-19）疫情蔓延，民眾接下來的防護是什麼？中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山接受《人民日報》專訪時，提出不少分析見解，其中，他特別強調「現在還不是摘口罩的時候。」提醒民眾繼續抗疫。

鍾南山表示，現在國內外情況懸殊，中國採取了非常果斷的措施，現在已步入疫情第二階段，其他一些主要國家還處在大暴發的第一階段，且仍在向上攀升。這意味著人傳人的機率非常高，確診病例增加非常快。「戴口罩仍是很重要的自我防護手段」，現在就提出不戴為時過早。不過，在疫情不嚴重的地區，人少的地方或空曠場所，不見得必須戴。

▲新冠疫苗人體試驗「要抽7次血」，圖為湖北志願者。（圖／翻攝朱傲冰）

針對疫苗研發進度？鍾南山也直言，「疫苗不會很快上市。」現在各國都在以最快的速度研發，但他不認為疫苗3、4個月時間就能做出來。此外，根據抗擊「非典」的經驗，去掉中間宿主，也能阻斷疫情的傳播。目前，外界還不知道新冠病毒的傳播鏈是怎麼樣的，搞清楚之後切斷也很重要。

鍾南山指出，「把全部希望放在疫苗上，其他方法一概不管，是消極的。疫苗出來後，也不可能一下就非常完善，易感人群可打，但沒必要全部人群人人都打。」

▲武漢解封，值勤公安穿防護服。（圖／武漢台商提供）

另外，鍾南山特別點出武漢，「現在過關了，還有下一關。」目前，面臨兩大考驗，一是如何邊防控、邊復工，二是外防輸入關。現在國外還處在疫情暴發高峰，一些跟國外交流密切的沿海大城市很容易被捲進去又出現部分疫情，還需要通過各種防控舉措過關。

▲中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山。（圖／翻攝 人民日報）

談到全球疫情何時緩降？由於歐洲疫情依然嚴峻，鍾南山說，「特別是西班牙和義大利，現在還包括德國、法國、英國。當前問題最大的是美國，最近這一周每天是以一兩萬例的速度在增加。所以，現在看拐點還早。」

鍾南山也分析，到不到拐點，要看政府能不能出手進行強力的干預。其他國家有很多不可測的因素。「所以現在讓我預測全球拐點，就比預測中國的難得多。照目前這個形勢發展下去，恐怕還需要兩周。