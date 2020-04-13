紡粘布冒充熔噴布「暴利」　把口罩商當凱子...一噸賣280萬台幣

▲上海一間工廠口罩生產線,新冠肺炎。（示意圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情爆發後，製作醫用口罩，最重要的熔噴不織布 身價翻倍漲，根據大陸媒體《中新經緯》報導，大陸熔噴布市場行情，最高一噸2萬元漲到65萬元（單位：人民幣，同下），相當於280萬台幣上下，想要購買的廠商不是有錢就能買，還得排隊。

2020年之前，口罩原料維持平穩價格。根據《中新經緯》指出，大陸爆發疫情後，熔噴布市場價格有如坐雲霄飛車，一路往上衝！隨著國外疫情相繼爆發，需求量變得更大，許多不肖廠商故意抬價出售，還有人把熔噴布當期貨炒，更有有業者拿「紡粘布冒充熔噴布倒賣」，獲取暴利，讓正規口罩製造商十分焦慮。

▲大陸爆發疫情後，口罩原料熔噴布價錢翻倍漲。（示意圖／ 路透社）

該報導特地追蹤市場價格，根據資料顯示，疫情爆發初期，大陸熔噴布價格，從原先一噸2萬元漲到65萬元，之後又降到一噸15萬元，近日，又反彈回到一噸50萬元，商家要求先付訂金排隊等貨。

口罩成為全球的硬通貨，熔噴布是核心材料，被稱為醫用口罩的心臟，價格上漲可以理解。根據業內人士透，口罩漲價，主要是聚丙烯原材料的漲價，二是人工成本上浮，三是公司設備改造的成本大幅增加。但大陸能夠生產熔噴布的大型廠家不多，行業整體呈現小而散的局面，造成價格出現惡意炒作的亂象。

▲▼ 口罩,熔噴布,額溫槍。（圖／ 路透社）

大陸《新京報》也指出，疫情期間，除了口罩，可以快速測溫的額溫槍也成為搶手貨。今年3月中旬以前，市場價飆升到一支400多元，將近2500元台幣上下。有些不法商販生產不合格額溫槍，透過通過社群網路交易，詐騙數百萬元。

另外，有些廠商無法獲得國內審批資質，有不肖業者專門販賣假冒額溫槍認證書，宣傳聲稱，「花費2萬元，最快3天就能拿證，產品品質無所謂。」該報導也指出，隨著市場漸漸退燒，不合格額溫槍業者開始虧本甩貨，標價3、4百元一支的額溫槍，已經降到百元左右。大陸政府也在嚴查，防止不合格商品流出市面。