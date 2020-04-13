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曾幫南港輪胎小開出面喬債　天道盟太陽會「熹董」勒索富商1600萬

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記者張君豪／台北報導

刑事局13日宣布破獲天道盟太陽會副會長、綽號熹董的余姓男子設局邀約富商海外投資，事後則以公司管理不善為由，要求被害人賠償，警方蒐證發現最少有兩名富商遭設局，被恐嚇勒索金額超過新台幣1600萬元新台幣，若被害人不配合，余姓大哥就率眾圍堵、騷擾恐嚇；刑事局日前收網逮捕太陽會余姓副會長，並逮捕包含涉案楊姓、王姓男子及鍾姓女幹部。

▲刑事局偵四大隊宣布破獲天道盟太陽會副會長熹董余姓男子涉嫌恐嚇取財案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊宣布破獲天道盟太陽會副會長熹董余姓男子涉嫌恐嚇取財案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊宣布破獲天道盟太陽會副會長熹董余姓男子涉嫌恐嚇取財案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊副大隊長王志成說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，日前接獲一名某縣市地主報案，指稱接受余姓男子邀約投資海外房地產，結果不到一年，余男就通知稱投資標地和帳目有虧損，希望被害人能再拿錢增資，他驚覺對方設局覬覦他名下土地，雙方談判不歡而散，余男則仗著自己黑道背景，動輒率小弟到被害人住家、公司包圍要錢，導致被害人不堪其擾。

刑事局偵四大隊第三隊接獲線報後，與新北市警海山、金山分局、北市警局文山一、中正二分局、中市警烏日分局共組專案小組，並報請臺灣新北地方檢察署檢察官陳錦宗成立專案小組調查。

警方蒐證發現，有經營酒店業背景的楊男夥同太陽會鍾女演戲唱雙簧，並與余男扮黑臉白臉手法，以同樣手法，對被害人進行騷擾恐嚇，專案小組4月9日見時機成熟，持拘票、搜索票兵分多路將余姓、楊姓犯嫌等4人拘提到案，現場查扣手機5支、球棒2支等贓證物，詢問後依違反恐嚇和組織犯罪條例等罪，移送新北地方檢察署偵辦。

警方私下透露，天道盟太陽會余姓副會長10年前曾出面幫南港輪胎小開喬債，結果債務金額不但沒減低，反遭太陽會搶索500萬元處理費，遽聞被害人最後支付300萬元了事，雖然警方有介入追查，但當事富商低調否認。
 

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