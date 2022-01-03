衝突畫面曝！天道盟大哥母喪公祭　黑衣人與警推擠狂飆三字經

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

天道盟一名吳姓大哥母喪3日在新北市立殯儀館舉行公祭，現場上千名各路幫派分子前往悼念，而警方為免有衝突發生，動員上百名警力大規模盤查、維持現場秩序。不過，有黑衣人因不滿警方疏導，與警方爆發衝突，火爆場面一度失控，警方隨即上前壓制，最終帶回23人，另還查獲13名未成年少年、1名通緝犯等，均帶回依法處置。

▲▼天道盟大哥母喪公祭，黑衣人與警爆發衝突。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，轄區海山分局協請刑警大隊、保安大隊特殊任務警力、少年隊及婦幼隊等單位計128名警力，在告別式會場入出口及周遭路口執行路檢、蒐證等防制勤務，除維持交通及現場秩序外，對於參加儀式中疑似幫派分子，則依法進行攔查、蒐證。

其中一名彭姓男子因車子違停遭警方驅離，因此心生不滿，隨即與同夥黑衣人對著警方飆罵髒話，火爆場面一度失控，最終遭到警方壓制，而彭男等人也被以妨害公務現行犯遭壓制帶回。

警方表示，此次勤務共查獲23人，其中妨害自由通緝犯1名、妨害公務3名、違反社秩法（攜帶刀械）6名、未成年13名等，均依相關法令辦理解送及保護措施。警方絕不容許有黑道或幫派份子趁隙擾亂社會秩序，以優勢警力有效淨化治安，打造安全居住生活環境。