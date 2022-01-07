台中立委補選前大掃黑　警4天抓天道盟幹部等74黑幫分子

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二選區立委補選9日投票，台中市警方為防範黑幫藉機滋事甚而衍生暴力案件，除了全面掃蕩毒品、網路博奕、詐欺截斷金流之外，還破獲暴力討債集團，瓦解天道盟在中部暗黑勢力，包括松山會天理分會和天世分會共18人，統計3日至6日4天內，共逮捕74名黑幫分子，警方將持續查賄制暴，除暴安民，保障民眾安全。

▲台中警方在立委補選前大掃黑，4天內破獲天道盟等74人黑幫討債惡徒，查扣徽章、制服和改造手槍等。（圖／警方提供）

警方安城專案主要針對「天道盟」在台中勢力，刑大偵一隊破獲以松山會天理分會余姓幹部為首之暴力集團，該集團假藉與被害人共同投資虛擬貨幣及行車糾紛，指揮成員毆打被害人及恐嚇交付現金，查獲犯嫌7人，查扣空氣槍2枝、球棒1支、甩棍2支、手機7支等證物。

霧峰分局瓦解松山會天世分會，曾姓分會長指揮成員暴力討債，收取高額報酬、敲詐勒索，並強迫被害人簽立本票，本案查獲犯嫌11人，查扣天道盟松山聯盟徽章34個、手機13支、球棒2支、商業本票簿2本、現金20萬5330元、金戒指2只、改造子彈1顆、帳本1本等。

此外，也破獲4個暴力討債集團，清水分局逮捕陳嫌等15人、大雅分局緝獲何嫌等9人、刑大偵五隊逮黃嫌等8人，現場查扣球棒、電擊棒、西瓜刀、折疊刀、借據等，第四分局逮許嫌等8人，查扣現金51萬1900元、球棒5支、高爾夫球桿2支、電擊棒、電腦及手機等。

除了掃黑也掃毒，警第一分局破獲以洪姓犯嫌為首之販毒集團，假藉被害人積欠款項為由，脅迫被害人協助運送毒品，並強索被害人財物，查獲犯嫌8人，查扣現金70萬元、手機、電腦等證物。

警方統計1月3日至6日4天，共查獲組織犯罪8件74人、非法槍械案3件3人、販賣毒品案19件28人、詐欺機房案17件80人、地下錢莊案14件20人，各級毒品共1210.8公克等。

局長蔡蒼柏表示，將秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，全面檢肅黑道幫派及暴力討債等嚴重影響治安案件，並針對特定營業場所實施大規模掃蕩及臨檢，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，本局必定立即打擊、嚴辦到底。