返國一天又飛瑞士搞失蹤！泰王帶后宮荒謬「逃疫」　民眾敢怒不敢言

▲泰王瓦吉拉隆功與王后素提達。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）上任後爭議不斷，新冠肺炎疫情爆發後，他更是選擇直接搭飛機出國，帶著20名「後宮」到德國，包下整間酒店避難。現在又傳出，因為國慶日泰王必須「露面」，所以短暫回國一天後，又馬上飛往瑞士，如今沒人清楚泰王人究竟在哪裡。

67歲的泰王拉瑪十世（Rama X）瓦吉拉隆功日前被踢爆，在新冠肺炎爆發期間，訂下位在德國南部城市加米施-帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）的四星級「索南比希爾大酒店」（Grand Hotel Sonnenbichl），帶著20名後宮佳麗與傭人前往避難。

如今又傳出，瓦吉拉隆功6日為了必須出席的「查克里王朝開國紀念日」（Chakri Memorial Day）也就是國慶日活動，特地從歐洲搭機返泰，不過才停留短短一天，就馬上飛回瑞士和皇后素提達（Suthida Tidjai）會合。甚至還有德國記者在機場欲拍攝時，遭到蘇黎世警察驅趕，甚至遭強行架離。

在這段期間中，泰國民眾對於泰王的荒謬行徑越來越不滿，紛紛在推特上以「＃我們為什麼需要國王？」為標籤，大肆評論泰王。不過，泰國有嚴格的法律保護王室，避免王室成員受到民眾批評，最重者可能會被判處監禁，所以大部分民眾大多敢怒不敢言。

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