泰王遭爆「牽20後宮」飛德國包下四星飯店避疫情　想開趴還有僕人伺候

▲泰國國王瓦吉拉隆功與王后素提達。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，然而泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）被爆前往德國避難，身邊還帶著20名「後宮」，目前則還不清楚他的第4任妻子素提達（Suthida Tidjai），也就是現任王后，是否與他在一起。對此，泰國民眾相當不滿，推特的熱門標籤也瘋傳「#我們為什麼需要國王？」

《獨立報》引述德國媒體《圖片報》指出，67歲的瓦吉拉隆功疑似獲得特別許可，訂下整間四星級的「索南比希爾大酒店」（Grand Hotel Sonnenbichl）；飯店位於德國南部城市加米施-帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）。不過，該名國王被傳出沒有自主隔離，反而帶著20名後宮還有一群僕人。

'Why do we need a king?' Thais rebel online against revered and powerful monarchy as ... https://t.co/WFI3GH9GdH via @MailOnline — Nicky Zwan (@nicky_zwan) March 24, 2020

據報導，瓦吉拉隆功原本還打算舉辦一個更大規模的派對，但由於擔心119名隨行人員可能染疫，這些人隨後便被要求返回泰國。至於泰王的第四任妻子、前空服員素提達是否與他在一起，外媒對此沒有明確答案。

▲瓦吉拉隆功在疫情爆發期間前往德國，與王室員工入住四星級酒店。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，瓦吉拉隆功前往德國的消息在當地媒體引起熱議，因為當地飯店受到疫情影響已被要求關閉，然而他所包下的酒店竟給予特別許可。一名區議會發言人說明，這是因為旅客來自同一群團體，人員不會有變動。

泰王前往德國的消息傳開後，泰國網友紛紛感到不滿，「#我們為什麼需要國王」（Why do we need a king）的標籤也成為熱搜。泰國外交部與駐柏林大使館都沒有回應英媒。

截至31日上午9時，根據約翰霍普金斯大學疫情地圖數據，泰國已有1524起確診病例、9人死亡。然而，正值國家面臨危機時，泰王卻被認為自2月以來就沒有公開露面。

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